https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031972643.html
В "Аэрофлоте" сообщили о продолжении работы на фоне ограничений
В "Аэрофлоте" сообщили о продолжении работы на фоне ограничений - РИА Новости, 28.07.2025
В "Аэрофлоте" сообщили о продолжении работы на фоне ограничений
Авиакомпания "Аэрофлот" продолжает свою операционную деятельность, но в условиях ограничений из-за атаки хакеров на информационные системы, сообщила компания. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:10:00+03:00
2025-07-28T16:10:00+03:00
2025-07-28T17:05:00+03:00
технологии
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
хакерская атака на "аэрофлот"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" продолжает свою операционную деятельность, но в условиях ограничений из-за атаки хакеров на информационные системы, сообщила компания. "Аэрофлот продолжает свою операционную деятельность, но в условиях вынужденных ограничений из-за сбоя ИТ-инфраструктуры авиакомпании. Рейсы за 28 июля выполняются, но не в полном объеме суточного плана полётов", - сообщили в компании. В организации подчеркнули, что в случае более оперативного восстановления информационных систем "Аэрофлот" ускорит все процессы переоформления и стабилизации выполнения программы полетов. Пассажиры в случае отмены рейса могут получить возврат средств, переоформить билет на свободные места на аналогичный рейс в последующие 10 дней (после восстановления работы ИТ-систем). Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейса. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
https://ria.ru/20250728/rossiya-2031963417.html
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технологии, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), хакерская атака на "аэрофлот"
Технологии, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Хакерская атака на "Аэрофлот"
В "Аэрофлоте" сообщили о продолжении работы на фоне ограничений
"Аэрофлот" продолжает операционную деятельность в условиях ограничений