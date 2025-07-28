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В "Аэрофлоте" сообщили о продолжении работы на фоне ограничений - РИА Новости, 28.07.2025
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16:10 28.07.2025 (обновлено: 17:05 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031972643.html
В "Аэрофлоте" сообщили о продолжении работы на фоне ограничений
В "Аэрофлоте" сообщили о продолжении работы на фоне ограничений - РИА Новости, 28.07.2025
В "Аэрофлоте" сообщили о продолжении работы на фоне ограничений
Авиакомпания "Аэрофлот" продолжает свою операционную деятельность, но в условиях ограничений из-за атаки хакеров на информационные системы, сообщила компания. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:10:00+03:00
2025-07-28T17:05:00+03:00
технологии
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
хакерская атака на "аэрофлот"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" продолжает свою операционную деятельность, но в условиях ограничений из-за атаки хакеров на информационные системы, сообщила компания. "Аэрофлот продолжает свою операционную деятельность, но в условиях вынужденных ограничений из-за сбоя ИТ-инфраструктуры авиакомпании. Рейсы за 28 июля выполняются, но не в полном объеме суточного плана полётов", - сообщили в компании. В организации подчеркнули, что в случае более оперативного восстановления информационных систем "Аэрофлот" ускорит все процессы переоформления и стабилизации выполнения программы полетов. Пассажиры в случае отмены рейса могут получить возврат средств, переоформить билет на свободные места на аналогичный рейс в последующие 10 дней (после восстановления работы ИТ-систем). Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейса. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
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технологии, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), хакерская атака на "аэрофлот"
Технологии, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Хакерская атака на "Аэрофлот"
В "Аэрофлоте" сообщили о продолжении работы на фоне ограничений

"Аэрофлот" продолжает операционную деятельность в условиях ограничений

© Наталья СеливерстоваСамолет Boeing 777-300 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Наталья Селиверстова
Самолет Boeing 777-300 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" продолжает свою операционную деятельность, но в условиях ограничений из-за атаки хакеров на информационные системы, сообщила компания.
"Аэрофлот продолжает свою операционную деятельность, но в условиях вынужденных ограничений из-за сбоя ИТ-инфраструктуры авиакомпании. Рейсы за 28 июля выполняются, но не в полном объеме суточного плана полётов", - сообщили в компании.
В организации подчеркнули, что в случае более оперативного восстановления информационных систем "Аэрофлот" ускорит все процессы переоформления и стабилизации выполнения программы полетов.
Пассажиры в случае отмены рейса могут получить возврат средств, переоформить билет на свободные места на аналогичный рейс в последующие 10 дней (после восстановления работы ИТ-систем).
Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейса.
Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
Самолет Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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ТехнологииАэрофлотШереметьево (аэропорт)Хакерская атака на "Аэрофлот"
 
 
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