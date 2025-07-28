https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031972643.html

В "Аэрофлоте" сообщили о продолжении работы на фоне ограничений

В "Аэрофлоте" сообщили о продолжении работы на фоне ограничений - РИА Новости, 28.07.2025

В "Аэрофлоте" сообщили о продолжении работы на фоне ограничений

Авиакомпания "Аэрофлот" продолжает свою операционную деятельность, но в условиях ограничений из-за атаки хакеров на информационные системы, сообщила компания. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:10:00+03:00

2025-07-28T16:10:00+03:00

2025-07-28T17:05:00+03:00

технологии

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

хакерская атака на "аэрофлот"

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" продолжает свою операционную деятельность, но в условиях ограничений из-за атаки хакеров на информационные системы, сообщила компания. "Аэрофлот продолжает свою операционную деятельность, но в условиях вынужденных ограничений из-за сбоя ИТ-инфраструктуры авиакомпании. Рейсы за 28 июля выполняются, но не в полном объеме суточного плана полётов", - сообщили в компании. В организации подчеркнули, что в случае более оперативного восстановления информационных систем "Аэрофлот" ускорит все процессы переоформления и стабилизации выполнения программы полетов. Пассажиры в случае отмены рейса могут получить возврат средств, переоформить билет на свободные места на аналогичный рейс в последующие 10 дней (после восстановления работы ИТ-систем). Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейса. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".

https://ria.ru/20250728/rossiya-2031963417.html

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технологии, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), хакерская атака на "аэрофлот"