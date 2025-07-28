https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031951264.html

Эксперт оценил сроки восстановления систем "Аэрофлота" после кибератаки

Эксперт оценил сроки восстановления систем "Аэрофлота" после кибератаки - РИА Новости, 28.07.2025

Эксперт оценил сроки восстановления систем "Аэрофлота" после кибератаки

Восстановление систем "Аэрофлота" после кибератаки может занять от нескольких недель до полугода, а реалистичный ориентир ущерба от действий хакеров может... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T14:59:00+03:00

2025-07-28T14:59:00+03:00

2025-07-28T15:22:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Восстановление систем "Аэрофлота" после кибератаки может занять от нескольких недель до полугода, а реалистичный ориентир ущерба от действий хакеров может варьироваться до 10 до 50 миллионов долларов, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий аналитик отдела мониторинга ИБ "Спикател" Алексей Козлов. Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейсов. Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. "По заявлению хакеров, восстановление инфраструктуры может потребовать "десятки миллионов долларов". Учитывая задержки рейсов, утрату данных клиентов, потерю доверия и штрафы, ущерб в диапазоне 10–50 миллионов долларов — реалистичный грубый ориентир. Финансовый эффект от остановки продаж, затрат на восстановление, инцидент-ответ и возможные компенсации пассажирам также могут быстро нарастать, особенно если затронут стратегически важные системы Sabre, Exchange и CRM", - сказал Козлов. "В среднем восстановление после масштабной кибератаки, как мы знаем уже по ситуациям c другими крупными российскими компаниями, может занять от нескольких недель до шести месяцев: один–два месяца уходит на восстановление критических систем, остальное — на настройку защиты, аудит, пересмотр процессов и возврат доверия клиентов. Полная стабилизация может затянуться до года, если инфраструктура разрушена и резервные копии недоступны", - добавил он. По его мнению, одной из возможных причин может быть недостаточно о сильный контроль доступа и внутренняя безопасность - это позволяет хакерам оставаться незамеченными в системе на протяжении нескольких месяцев. Директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов добавил, что целью такой хакерской атаки, вероятнее всего, являлось злонамеренное причинение вреда хорошо распределенной и зарезервированной инфраструктуре. Подготовка к атаке на компанию такого масштаба обычно занимает несколько месяцев. "Достаточно часто также задействуются инсайдеры внутри компании. И потому специалистам по информационной безопасности необходимо обладать информацией не только о любой нелегитимной активности, но и фиксировать любое новое, нехарактерное ранее поведение кого-либо или чего-либо в сети", - добавил Хлебунов. Он отметил, что для противостояния подобным атакам необходимы решения по анализу трафика, способные глубоко анализировать сеть, а также решения по защите от ботовых атак для того, чтобы отсекать любую злонамеренную автоматизацию.

https://ria.ru/20250728/ataka-2031920454.html

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