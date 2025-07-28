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Для пассажиров "Аэрофлота" организовали пересадки на другие рейсы - РИА Новости, 28.07.2025
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13:56 28.07.2025 (обновлено: 14:03 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031929277.html
Для пассажиров "Аэрофлота" организовали пересадки на другие рейсы
Для пассажиров "Аэрофлота" организовали пересадки на другие рейсы - РИА Новости, 28.07.2025
Для пассажиров "Аэрофлота" организовали пересадки на другие рейсы
Минтранс, Росавиация и "Аэрофлот" организовали работу по пересадке части пассажиров на рейсы авиакомпаний "Россия" и "Победа", сообщили в министерстве... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:56:00+03:00
2025-07-28T14:03:00+03:00
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
хакерская атака на "аэрофлот"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Минтранс, Росавиация и "Аэрофлот" организовали работу по пересадке части пассажиров на рейсы авиакомпаний "Россия" и "Победа", сообщили в министерстве транспорта РФ."Минтрансом России и Росавиацией совместно с "Аэрофлотом" организована работа по пересадке части пассажиров на рейсы авиакомпаний "Россия" и "Победа"", - сообщили в минтрансе.Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейса.Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031929971.html
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аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), хакерская атака на "аэрофлот"
Аэрофлот, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Хакерская атака на "Аэрофлот"
Для пассажиров "Аэрофлота" организовали пересадки на другие рейсы

Минтранс, Росавиация и "Аэрофлот" организовали работы по пересадке пассажиров

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Минтранс, Росавиация и "Аэрофлот" организовали работу по пересадке части пассажиров на рейсы авиакомпаний "Россия" и "Победа", сообщили в министерстве транспорта РФ.
"Минтрансом России и Росавиацией совместно с "Аэрофлотом" организована работа по пересадке части пассажиров на рейсы авиакомпаний "Россия" и "Победа"", - сообщили в минтрансе.
Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейса.
Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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АэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Хакерская атака на "Аэрофлот"
 
 
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