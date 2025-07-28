https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031929277.html

Для пассажиров "Аэрофлота" организовали пересадки на другие рейсы

Для пассажиров "Аэрофлота" организовали пересадки на другие рейсы - РИА Новости, 28.07.2025

Для пассажиров "Аэрофлота" организовали пересадки на другие рейсы

Минтранс, Росавиация и "Аэрофлот" организовали работу по пересадке части пассажиров на рейсы авиакомпаний "Россия" и "Победа", сообщили в министерстве... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:56:00+03:00

2025-07-28T13:56:00+03:00

2025-07-28T14:03:00+03:00

аэрофлот

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

хакерская атака на "аэрофлот"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031896357_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_b918d34a5e821d1ce8ca4c125ce2f99e.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Минтранс, Росавиация и "Аэрофлот" организовали работу по пересадке части пассажиров на рейсы авиакомпаний "Россия" и "Победа", сообщили в министерстве транспорта РФ."Минтрансом России и Росавиацией совместно с "Аэрофлотом" организована работа по пересадке части пассажиров на рейсы авиакомпаний "Россия" и "Победа"", - сообщили в минтрансе.Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейса.Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".

https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031929971.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), хакерская атака на "аэрофлот"