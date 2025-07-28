https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031863231.html

"Аэрофлот" отменил еще семь рейсов

"Аэрофлот" отменил еще семь рейсов - РИА Новости, 28.07.2025

"Аэрофлот" отменил еще семь рейсов

Еще семь рейсов туда и обратно авиакомпания "Аэрофлот" отменила на фоне сбоя в информационных системах, заявили в компании. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:17:00+03:00

2025-07-28T11:17:00+03:00

2025-07-28T11:18:00+03:00

аэрофлот

происшествия

россия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Еще семь рейсов туда и обратно авиакомпания "Аэрофлот" отменила на фоне сбоя в информационных системах, заявили в компании."Дополнительная информация по рейсам в/из Шереметьево. Отменены рейсы: SU1572/1573 Москва – Элиста – Москва, SU1346/1347 Москва – Кировск – Москва, SU1018/1019 Москва – Калининград – Москва, SU1962/1963 Москва – Астана – Москва, SU1490/1491 Москва – Красноярск – Москва, SU1122/1123 Москва – Сочи – Москва , SU1124/1125 Москва – Сочи – Москва", - сказано в сообщении.Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 42 рейса.Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".

https://ria.ru/20250728/sibir-2031835264.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

аэрофлот, происшествия, россия