https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031863231.html
"Аэрофлот" отменил еще семь рейсов
"Аэрофлот" отменил еще семь рейсов - РИА Новости, 28.07.2025
"Аэрофлот" отменил еще семь рейсов
Еще семь рейсов туда и обратно авиакомпания "Аэрофлот" отменила на фоне сбоя в информационных системах, заявили в компании. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:17:00+03:00
2025-07-28T11:17:00+03:00
2025-07-28T11:18:00+03:00
аэрофлот
происшествия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Еще семь рейсов туда и обратно авиакомпания "Аэрофлот" отменила на фоне сбоя в информационных системах, заявили в компании."Дополнительная информация по рейсам в/из Шереметьево. Отменены рейсы: SU1572/1573 Москва – Элиста – Москва, SU1346/1347 Москва – Кировск – Москва, SU1018/1019 Москва – Калининград – Москва, SU1962/1963 Москва – Астана – Москва, SU1490/1491 Москва – Красноярск – Москва, SU1122/1123 Москва – Сочи – Москва , SU1124/1125 Москва – Сочи – Москва", - сказано в сообщении.Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 42 рейса.Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
https://ria.ru/20250728/sibir-2031835264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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аэрофлот, происшествия, россия
Аэрофлот, Происшествия, Россия
"Аэрофлот" отменил еще семь рейсов
"Аэрофлот" отменил еще семь рейсов из-за сбоя в информационных системах