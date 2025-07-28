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"Аэрофлот" отменил еще семь рейсов - РИА Новости, 28.07.2025
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11:17 28.07.2025 (обновлено: 11:18 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031863231.html
"Аэрофлот" отменил еще семь рейсов
"Аэрофлот" отменил еще семь рейсов - РИА Новости, 28.07.2025
"Аэрофлот" отменил еще семь рейсов
Еще семь рейсов туда и обратно авиакомпания "Аэрофлот" отменила на фоне сбоя в информационных системах, заявили в компании. РИА Новости, 28.07.2025
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аэрофлот
происшествия
россия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Еще семь рейсов туда и обратно авиакомпания "Аэрофлот" отменила на фоне сбоя в информационных системах, заявили в компании."Дополнительная информация по рейсам в/из Шереметьево. Отменены рейсы: SU1572/1573 Москва – Элиста – Москва, SU1346/1347 Москва – Кировск – Москва, SU1018/1019 Москва – Калининград – Москва, SU1962/1963 Москва – Астана – Москва, SU1490/1491 Москва – Красноярск – Москва, SU1122/1123 Москва – Сочи – Москва , SU1124/1125 Москва – Сочи – Москва", - сказано в сообщении.Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 42 рейса.Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
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аэрофлот, происшествия, россия
Аэрофлот, Происшествия, Россия
"Аэрофлот" отменил еще семь рейсов

"Аэрофлот" отменил еще семь рейсов из-за сбоя в информационных системах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Еще семь рейсов туда и обратно авиакомпания "Аэрофлот" отменила на фоне сбоя в информационных системах, заявили в компании.
"Дополнительная информация по рейсам в/из Шереметьево. Отменены рейсы: SU1572/1573 МоскваЭлиста – Москва, SU1346/1347 Москва – Кировск – Москва, SU1018/1019 Москва – Калининград – Москва, SU1962/1963 Москва – Астана – Москва, SU1490/1491 Москва – Красноярск – Москва, SU1122/1123 Москва – Сочи – Москва , SU1124/1125 Москва – Сочи – Москва", - сказано в сообщении.
Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 42 рейса.
Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
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