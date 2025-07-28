https://ria.ru/20250728/advokat-2031979224.html

Адвокат Карапетяна призвал отменить арест бизнесмена

Адвокат Карапетяна призвал отменить арест бизнесмена - РИА Новости, 28.07.2025

Адвокат Карапетяна призвал отменить арест бизнесмена

Возбужденное армянскими властями абсурдное уголовное дело в отношении предпринимателя Самвела Карапетяна невозможно продолжать даже при большом желании,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:28:00+03:00

2025-07-28T16:28:00+03:00

2025-07-28T16:28:00+03:00

в мире

армения

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никол пашинян

ташир

преследование карапетяна в армении

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ЕРЕВАН, 28 июл – РИА Новости. Возбужденное армянскими властями абсурдное уголовное дело в отношении предпринимателя Самвела Карапетяна невозможно продолжать даже при большом желании, генпрокурор должен отменить арест бизнесмена, заявил в понедельник его адвокат Арам Вардеванян. По словам защитника, он в понедельник направил письма генеральному прокурору Армении и в прокуратуру страны. "Очевидно, что такой длительный, необоснованный и незаконный арест Карапетяна подлежит отмене прокурором", - написал Вардеванян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). "Необходимо отметить, что в течение предыдущей недели были проведены конкретные процессуальные действия, инициированные именно защитой, результаты которых более чем очевидны. По их итогам даже при самом большом "желании" невозможно продолжать это абсурдное уголовное дело", - добавил он. При этом адвокат не пояснил что это за процессуальные действия. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250728/avtoritarizm-2031918958.html

https://ria.ru/20250728/armeniya-2031866346.html

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в мире, армения, самвел карапетян, никол пашинян, ташир , преследование карапетяна в армении