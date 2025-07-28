Адвокат Карапетяна призвал отменить арест бизнесмена
Адвокат Вардеванян: генпрокурор Армении должен отменить арест Карапетяна
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 28 июл – РИА Новости. Возбужденное армянскими властями абсурдное уголовное дело в отношении предпринимателя Самвела Карапетяна невозможно продолжать даже при большом желании, генпрокурор должен отменить арест бизнесмена, заявил в понедельник его адвокат Арам Вардеванян.
По словам защитника, он в понедельник направил письма генеральному прокурору Армении и в прокуратуру страны.
"Очевидно, что такой длительный, необоснованный и незаконный арест Карапетяна подлежит отмене прокурором", - написал Вардеванян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
"Необходимо отметить, что в течение предыдущей недели были проведены конкретные процессуальные действия, инициированные именно защитой, результаты которых более чем очевидны. По их итогам даже при самом большом "желании" невозможно продолжать это абсурдное уголовное дело", - добавил он. При этом адвокат не пояснил что это за процессуальные действия.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* запрещена в РФ как экстремистская