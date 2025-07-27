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На Украине рассказали, кто заставил Зеленского переодеться
На Украине рассказали, кто заставил Зеленского переодеться - РИА Новости, 27.07.2025
На Украине рассказали, кто заставил Зеленского переодеться
Жена Владимира Зеленского Елена настояла, чтобы муж сменил одежду в военном стиле на костюм, рассказал дизайнер Виктор Анисимов в интервью украинскому... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T23:03:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена настояла, чтобы муж сменил одежду в военном стиле на костюм, рассказал дизайнер Виктор Анисимов в интервью украинскому "Телеграф"."Первая леди обратила внимание, что на официальных мероприятиях они выглядят слишком контрастно: она в соответствующем протоколу наряде, а он — в военном стиле", — сообщил он.По словам дизайнера, самым сложным в работе с Зеленским было получить его согласие на смену гардероба.В июне Зеленский приехал на саммит НАТО в черном костюме и черной рубашке, которые вызвали у некоторых СМИ ассоциации с образом диджея.В пятницу журнал Newsweek написал, что в США "поняли истинную природу" Зеленского еще после того, как он 28 февраля приехал с визитом к американскому президенту Дональду Трампу в футболке.Зеленский часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Президент США Дональд Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". На вопрос во время визита о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил, что сделает это, когда закончится вооруженный конфликт.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, нато
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО
На Украине рассказали, кто заставил Зеленского переодеться
Дизайнер Анисимов: Зеленский сменил военную одежду на костюм по настоянию жены