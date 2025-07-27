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СМИ предрекли Зеленскому страшную судьбу - РИА Новости, 27.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:59 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031767311.html
СМИ предрекли Зеленскому страшную судьбу
СМИ предрекли Зеленскому страшную судьбу - РИА Новости, 27.07.2025
СМИ предрекли Зеленскому страшную судьбу
На Украине вскоре появятся прозападные оппозиционные Владимиру Зеленскому политические блоки, считает колумнист турецкой dikGAZETE Эрхан Куадзба. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T16:59:00+03:00
2025-07-27T16:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
руслан стефанчук
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. На Украине вскоре появятся прозападные оппозиционные Владимиру Зеленскому политические блоки, считает колумнист турецкой dikGAZETE Эрхан Куадзба."Украинский народ больше не хочет, чтобы им управляла кукла. И против президента, который не освобождает кресло главы государства под предлогом конфликта и пользуется поддержкой западных стран, а не собственного народа, начались протестные выступления. &lt;…&gt; В стране вновь возникнут прозападные политические блоки, но уже выступающие против киевского режима", — пишет он.Как отмечает автор статьи, политической жизни Зеленского "придет конец", если он будет слушать западные страны, продолжающие провокационные действия в отношении России.Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране начались акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП.На фоне массовых протестов по всей Украине Зеленский в четверг внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Позднее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), руслан стефанчук, верховная рада украины, g7
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины, G7
СМИ предрекли Зеленскому страшную судьбу

DikGAZETE: украинцы вскоре объединятся против Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. На Украине вскоре появятся прозападные оппозиционные Владимиру Зеленскому политические блоки, считает колумнист турецкой dikGAZETE Эрхан Куадзба.
"Украинский народ больше не хочет, чтобы им управляла кукла. И против президента, который не освобождает кресло главы государства под предлогом конфликта и пользуется поддержкой западных стран, а не собственного народа, начались протестные выступления. <…> В стране вновь возникнут прозападные политические блоки, но уже выступающие против киевского режима", — пишет он.
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Как отмечает автор статьи, политической жизни Зеленского "придет конец", если он будет слушать западные страны, продолжающие провокационные действия в отношении России.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране начались акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП.
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На фоне массовых протестов по всей Украине Зеленский в четверг внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Позднее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.
Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Руслан СтефанчукВерховная Рада УкраиныG7
 
 
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