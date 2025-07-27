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На Западе назвали причину резкого хода Зеленского по отношению к России - РИА Новости, 27.07.2025
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13:19 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031729948.html
На Западе назвали причину резкого хода Зеленского по отношению к России
На Западе назвали причину резкого хода Зеленского по отношению к России - РИА Новости, 27.07.2025
На Западе назвали причину резкого хода Зеленского по отношению к России
США могли заставить Владимира Зеленского предложить России новый раунд переговоров по Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T13:19:00+03:00
2025-07-27T13:19:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. США могли заставить Владимира Зеленского предложить России новый раунд переговоров по Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran."Мое предположение заключается в этом: администрация Трампа сказала ему, что он не может отказаться от этих переговоров, что он должен их продолжать, американский президент хочет этого и надеется на какой-то прорыв", — указал эксперт.Меркурис также отметил, что российская сторона успешно показала себя по итогу этих переговоров.Третий раунд российско-украинского диалога в Стамбуле завершился в среду вечером, он продлился около одного часа.На конференции по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил о новых договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших и предложениях о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов.Мединский также выразил надежду на продолжение контактов с украинской стороной не только на уровне делегаций. Москва во время переговоров предложила Киеву создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.
https://ria.ru/20250727/poslanie-2031708963.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, александр меркурис, владимир мединский
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Александр Меркурис, Владимир Мединский
На Западе назвали причину резкого хода Зеленского по отношению к России

Меркурис: Зеленский предложил новый раунд переговоров с Россией по указу США

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. США могли заставить Владимира Зеленского предложить России новый раунд переговоров по Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
«
"Мое предположение заключается в этом: администрация Трампа сказала ему, что он не может отказаться от этих переговоров, что он должен их продолжать, американский президент хочет этого и надеется на какой-то прорыв", — указал эксперт.
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Меркурис также отметил, что российская сторона успешно показала себя по итогу этих переговоров.
Третий раунд российско-украинского диалога в Стамбуле завершился в среду вечером, он продлился около одного часа.
На конференции по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил о новых договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших и предложениях о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов.
Мединский также выразил надежду на продолжение контактов с украинской стороной не только на уровне делегаций. Москва во время переговоров предложила Киеву создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.
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В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр МеркурисВладимир Мединский
 
 
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