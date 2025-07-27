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"Приехал в футболке". В США высмеяли Зеленского после протестов на Украине - РИА Новости, 27.07.2025
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08:51 27.07.2025 (обновлено: 16:49 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031698043.html
"Приехал в футболке". В США высмеяли Зеленского после протестов на Украине
"Приехал в футболке". В США высмеяли Зеленского после протестов на Украине - РИА Новости, 27.07.2025
"Приехал в футболке". В США высмеяли Зеленского после протестов на Украине
В США поняли всю правду о Владимире Зеленском еще после того, как он приехал с визитом к американскому президенту Дональду Трампу в футболке, пишет журнал... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T08:51:00+03:00
2025-07-27T16:49:00+03:00
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
владимир зеленский
сша
украина
киев
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В США поняли всю правду о Владимире Зеленском еще после того, как он приехал с визитом к американскому президенту Дональду Трампу в футболке, пишет журнал Newsweek."Для американцев с тех пор, как Зеленский приехал в нашу столицу в футболке и снисходительно прочитал президенту Трампу нотации в Овальном кабинете, истинная природа киевских лидеров стала ясна", — говорится в сообщении.По словам автора, после прошедших на Украине протестов в поддержку НАБУ США теперь смогут отойти от пиар-лжи, которая пыталась его возвеличить, и увидеть суровую реальность украинской коррупции.Протесты против закона о НАБУ и САП
https://ria.ru/20250727/sanktsii-2031654345.html
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сша
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национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, владимир зеленский, сша, украина, киев, дональд трамп, в мире
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, В мире
"Приехал в футболке". В США высмеяли Зеленского после протестов на Украине

Newsweek: в США поняли правду о Зеленском с тех пор, как он приехал в футболке

© РИА Новости / СтрингерВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В США поняли всю правду о Владимире Зеленском еще после того, как он приехал с визитом к американскому президенту Дональду Трампу в футболке, пишет журнал Newsweek.
"Для американцев с тех пор, как Зеленский приехал в нашу столицу в футболке и снисходительно прочитал президенту Трампу нотации в Овальном кабинете, истинная природа киевских лидеров стала ясна", — говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
А что случилось? Запад вдруг предложил полностью снять санкции и помириться
08:00
По словам автора, после прошедших на Украине протестов в поддержку НАБУ США теперь смогут отойти от пиар-лжи, которая пыталась его возвеличить, и увидеть суровую реальность украинской коррупции.

Протесты против закона о НАБУ и САП

  • Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП.
  • Владимир Зеленский сразу же подписал документ.
  • Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур.
  • В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста.
  • Митинг в столице проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позже депутат Ярослав Железняк заявил, что в Раде намерены оспорить документ в Конституционном суде.
  • Уже в четверг Зеленский на фоне митингов внес другой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Трамповская мышеловка сработала
08:00
 
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийСШАУкраинаКиевДональд ТрампВ мире
 
 
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