https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031698043.html

"Приехал в футболке". В США высмеяли Зеленского после протестов на Украине

"Приехал в футболке". В США высмеяли Зеленского после протестов на Украине - РИА Новости, 27.07.2025

"Приехал в футболке". В США высмеяли Зеленского после протестов на Украине

В США поняли всю правду о Владимире Зеленском еще после того, как он приехал с визитом к американскому президенту Дональду Трампу в футболке, пишет журнал... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T08:51:00+03:00

2025-07-27T08:51:00+03:00

2025-07-27T16:49:00+03:00

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В США поняли всю правду о Владимире Зеленском еще после того, как он приехал с визитом к американскому президенту Дональду Трампу в футболке, пишет журнал Newsweek."Для американцев с тех пор, как Зеленский приехал в нашу столицу в футболке и снисходительно прочитал президенту Трампу нотации в Овальном кабинете, истинная природа киевских лидеров стала ясна", — говорится в сообщении.По словам автора, после прошедших на Украине протестов в поддержку НАБУ США теперь смогут отойти от пиар-лжи, которая пыталась его возвеличить, и увидеть суровую реальность украинской коррупции.Протесты против закона о НАБУ и САП

https://ria.ru/20250727/sanktsii-2031654345.html

https://ria.ru/20250727/myshelovka-2031619314.html

сша

украина

киев

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национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, владимир зеленский, сша, украина, киев, дональд трамп, в мире