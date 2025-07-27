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Журналист рассказал, какой странный приказ получил Зеленский - РИА Новости, 27.07.2025
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06:50 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031691081.html
Журналист рассказал, какой странный приказ получил Зеленский
Журналист рассказал, какой странный приказ получил Зеленский - РИА Новости, 27.07.2025
Журналист рассказал, какой странный приказ получил Зеленский
Европейские политики запретили Владимиру Зеленскому разгонять протесты против скандального закона о НАБУ, чтобы сохранить рычаги воздействия на главу киевского... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T06:50:00+03:00
2025-07-27T06:50:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
чей боуз
руслан стефанчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Европейские политики запретили Владимиру Зеленскому разгонять протесты против скандального закона о НАБУ, чтобы сохранить рычаги воздействия на главу киевского режима, такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в эфире YouTube-канала George Galloway."Интересно, что мне сообщили источники в Киеве, с которыми я поддерживаю связь, что протесты разрешены только потому, что посольство США, посольство Великобритании и несколько посольств ЕС предупредили правительство Зеленского не подавлять протесты. Им сказали не вмешиваться в эти протесты. Им (Протестам. — Прим. ред.) нужно дать возможность развиваться", — сказал он.По словам журналиста, протесты не зря выглядели крайне организованными, с четкой координацией и понятными лозунгами в духе западных технологий "цветной революции"."У нас в Европейском Союзе даже поговаривают о каких-то санкциях против Украины. Это чудесный исход", — сыронизировал Боуз.Журналист отмечает, что западные партнеры и сторонники Зеленского крайне рассержены настолько неприкрытым шагом киевского режима, однако, пояснил журналист, возможность введения реальных санкций все же находится под вопросом.Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходили акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП.На фоне массовых протестов по всей Украине Зеленский в четверг внес в Раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Позднее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031679751.html
https://ria.ru/20250726/ukraina-2031653787.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, чей боуз, руслан стефанчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), евросоюз, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Руслан Стефанчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Евросоюз, Верховная Рада Украины
Журналист рассказал, какой странный приказ получил Зеленский

Боуз: ЕС запретил Зеленскому разгонять протесты, чтобы влиять на Киев

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Европейские политики запретили Владимиру Зеленскому разгонять протесты против скандального закона о НАБУ, чтобы сохранить рычаги воздействия на главу киевского режима, такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в эфире YouTube-канала George Galloway.
"Интересно, что мне сообщили источники в Киеве, с которыми я поддерживаю связь, что протесты разрешены только потому, что посольство США, посольство Великобритании и несколько посольств ЕС предупредили правительство Зеленского не подавлять протесты. Им сказали не вмешиваться в эти протесты. Им (Протестам. — Прим. ред.) нужно дать возможность развиваться", — сказал он.
По словам журналиста, протесты не зря выглядели крайне организованными, с четкой координацией и понятными лозунгами в духе западных технологий "цветной революции".
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"У нас в Европейском Союзе даже поговаривают о каких-то санкциях против Украины. Это чудесный исход", — сыронизировал Боуз.
Журналист отмечает, что западные партнеры и сторонники Зеленского крайне рассержены настолько неприкрытым шагом киевского режима, однако, пояснил журналист, возможность введения реальных санкций все же находится под вопросом.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходили акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП.
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Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
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