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Спонсоры Зеленского раздражены из-за него, рассказал американский эксперт - РИА Новости, 27.07.2025
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02:17 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031682002.html
Спонсоры Зеленского раздражены из-за него, рассказал американский эксперт
Спонсоры Зеленского раздражены из-за него, рассказал американский эксперт - РИА Новости, 27.07.2025
Спонсоры Зеленского раздражены из-за него, рассказал американский эксперт
Спонсоры Владимира Зеленского раздражены из-за него, рассказал американский антикоррупционный эксперт Джеймс Вассерстром. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T02:17:00+03:00
2025-07-27T02:17:00+03:00
в мире
украина
киев
брюссель
владимир зеленский
руслан стефанчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
еврокомиссия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Спонсоры Владимира Зеленского раздражены из-за него, рассказал американский антикоррупционный эксперт Джеймс Вассерстром. Как напоминает газета New York Times, с которой беседовал специалист, Евросоюз ранее решил урезать транш помощи Киеву после того, как Украина не смогла провести три обещанные реформы - вместо 4,5 миллиарда евро он должен составить 3,05 миллиарда. Издание считает, что решение, принятое Брюсселем, может сигнализировать о готовности блока "делать выговор" правительству Зеленского во время вооруженного конфликта. "В сообществе доноров из-за Зеленского раздражены", - заявил эксперт, отметив, что "блеск" с Зеленского "определенно начинает спадать". В пятницу представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что Евросоюз урежет четвертый в этом году транш помощи Украине в рамках инструмента Ukraine Facility из-за того, что Киев не провел несколько реформ. По словам представителя ЕК, речь идет о реформах децентрализации, нацагентства по розыску и управлению активами, а также отбора судей в Высший антикоррупционный суд. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходили акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП. На фоне массовых протестов по всей Украине Зеленский в четверг внес в Раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Позднее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому. Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031679751.html
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в мире, украина, киев, брюссель, владимир зеленский, руслан стефанчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), еврокомиссия, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Брюссель, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Еврокомиссия, Верховная Рада Украины
Спонсоры Зеленского раздражены из-за него, рассказал американский эксперт

Джеймс Вассерстром: спонсоры Зеленского раздражены из-за него

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Спонсоры Владимира Зеленского раздражены из-за него, рассказал американский антикоррупционный эксперт Джеймс Вассерстром.
Как напоминает газета New York Times, с которой беседовал специалист, Евросоюз ранее решил урезать транш помощи Киеву после того, как Украина не смогла провести три обещанные реформы - вместо 4,5 миллиарда евро он должен составить 3,05 миллиарда. Издание считает, что решение, принятое Брюсселем, может сигнализировать о готовности блока "делать выговор" правительству Зеленского во время вооруженного конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
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"В сообществе доноров из-за Зеленского раздражены", - заявил эксперт, отметив, что "блеск" с Зеленского "определенно начинает спадать".
В пятницу представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что Евросоюз урежет четвертый в этом году транш помощи Украине в рамках инструмента Ukraine Facility из-за того, что Киев не провел несколько реформ. По словам представителя ЕК, речь идет о реформах децентрализации, нацагентства по розыску и управлению активами, а также отбора судей в Высший антикоррупционный суд.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходили акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП.
На фоне массовых протестов по всей Украине Зеленский в четверг внес в Раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Позднее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.
Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
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