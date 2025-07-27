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"Потерпела крах": в Британии пришли в ярость из-за одного хода Зеленского - РИА Новости, 27.07.2025
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01:10 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031679751.html
"Потерпела крах": в Британии пришли в ярость из-за одного хода Зеленского
"Потерпела крах": в Британии пришли в ярость из-за одного хода Зеленского - РИА Новости, 27.07.2025
"Потерпела крах": в Британии пришли в ярость из-за одного хода Зеленского
Принятие Владимиром Зеленским закона против антикоррупционных органов Украины сорвало планы Запада по дальнейшей поддержке Киева, пишет британский журнал The... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T01:10:00+03:00
2025-07-27T01:10:00+03:00
в мире
украина
киев
львов
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Принятие Владимиром Зеленским закона против антикоррупционных органов Украины сорвало планы Запада по дальнейшей поддержке Киева, пишет британский журнал The Spectator."Для западных партнеров попытка сбалансировать финансирование Украины при одновременном сдерживании общественной критики (Зеленского. — Прим. ред.) потерпела крах", — говорится в материале.Журнал отмечает, что новый закон Зеленского подрывает усилия европейских политиков восстановить дефицит американской помощи, что значительно осложняет положение Украины."Многие воспринимают это как ползучий авторитаризм, отмеченный все более нелогичными действиями", — поясняет издание.По словам автора, многие западные партнеры Украины, которые до недавнего времени были готовы оказывать киевскому режиму любую поддержку, теперь вполне рационально зададутся вопросом о том, кого и зачем они финансируют.Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал законопроект. Часть парламентариев расценила его как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах.Митинг в столице проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позже депутат Ярослав Железняк заявил, что в Раде намерены оспорить документ в Конституционном суде.Уже в четверг Зеленский на фоне митингов внес другой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.В пятницу немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что после принятия резонансного закона Зеленский растерял привлекательность своего медийного образа даже среди наиболее ярых сторонников помощи Украине.Издание отмечало, что глава киевского режима в свете последних событий выглядит как человек, который больше не контролирует свою страну, а озабочен лишь тем, чтобы сохранить свое влияние на вершине политической власти в постсоветской республике.
https://ria.ru/20250726/zelenskiy-2031650445.html
https://ria.ru/20250726/ukraina-2031653787.html
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в мире, украина, киев, львов, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Львов, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
"Потерпела крах": в Британии пришли в ярость из-за одного хода Зеленского

Spectator: борьба Зеленского с НАБУ сорвала планы Запада по поддержке Киева

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Принятие Владимиром Зеленским закона против антикоррупционных органов Украины сорвало планы Запада по дальнейшей поддержке Киева, пишет британский журнал The Spectator.
"Для западных партнеров попытка сбалансировать финансирование Украины при одновременном сдерживании общественной критики (Зеленского. — Прим. ред.) потерпела крах", — говорится в материале.
Журнал отмечает, что новый закон Зеленского подрывает усилия европейских политиков восстановить дефицит американской помощи, что значительно осложняет положение Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
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Вчера, 19:24
"Многие воспринимают это как ползучий авторитаризм, отмеченный все более нелогичными действиями", — поясняет издание.
По словам автора, многие западные партнеры Украины, которые до недавнего времени были готовы оказывать киевскому режиму любую поддержку, теперь вполне рационально зададутся вопросом о том, кого и зачем они финансируют.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал законопроект. Часть парламентариев расценила его как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах.
Зал Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
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Митинг в столице проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позже депутат Ярослав Железняк заявил, что в Раде намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Уже в четверг Зеленский на фоне митингов внес другой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.
В пятницу немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что после принятия резонансного закона Зеленский растерял привлекательность своего медийного образа даже среди наиболее ярых сторонников помощи Украине.
Издание отмечало, что глава киевского режима в свете последних событий выглядит как человек, который больше не контролирует свою страну, а озабочен лишь тем, чтобы сохранить свое влияние на вершине политической власти в постсоветской республике.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Зеленский нарвался на реакцию Запада и решил отыграть назад, заявил Азаров
Вчера, 12:54
 
В миреУкраинаКиевЛьвовВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада Украины
 
 
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