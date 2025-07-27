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Юрист рассказала, что делать, если родителей и детей в самолете рассадили - РИА Новости, 27.07.2025
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03:28 27.07.2025 (обновлено: 11:10 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/yurist-2031685324.html
Юрист рассказала, что делать, если родителей и детей в самолете рассадили
Юрист рассказала, что делать, если родителей и детей в самолете рассадили - РИА Новости, 27.07.2025
Юрист рассказала, что делать, если родителей и детей в самолете рассадили
Если при регистрации на рейс авиакомпания рассадила ребенка с родителями в самолете, а экипаж отказался пересаживать, то по прибытии необходимо подать претензию РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T03:28:00+03:00
2025-07-27T11:10:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Если при регистрации на рейс авиакомпания рассадила ребенка с родителями в самолете, а экипаж отказался пересаживать, то по прибытии необходимо подать претензию в авиакомпанию или Роспотребнадзор, сообщил РИА Новости член Союза юристов-блогеров Валентина Бачурина. "Если родителей посадили отдельно от ребенка, то следует обратиться к бортпроводникам. Экипаж обязан обеспечить безопасность ребенка, а также изменить такую рассадку и пересадить других пассажиров", — сказала Бачурина. Она уточнила, что в случае отказа экипажа в содействии, по прилете нужно подать претензию в авиакомпанию и обратиться в Роспотребнадзор или Росавиацию, жалуясь на нарушение правил перевозки. "К претензии нужно приобщить посадочные талоны и, если возможно, фотофиксацию нарушения", — пояснила юрист. Бачурина добавила, что в России требования к перевозке пассажиров, включая детей, регулируются Воздушным кодексом РФ, а также приказом Минтранса России №82 от 28 июня 2007 года "Об утверждении Федеральных авиационных правил".
https://ria.ru/20250722/strakhovka-2030525976.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Юрист рассказала, что делать, если родителей и детей в самолете рассадили

Юрист Бачурина: если детей и родителей рассадили, необходимо подать претензию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Если при регистрации на рейс авиакомпания рассадила ребенка с родителями в самолете, а экипаж отказался пересаживать, то по прибытии необходимо подать претензию в авиакомпанию или Роспотребнадзор, сообщил РИА Новости член Союза юристов-блогеров Валентина Бачурина.
«
"Если родителей посадили отдельно от ребенка, то следует обратиться к бортпроводникам. Экипаж обязан обеспечить безопасность ребенка, а также изменить такую рассадку и пересадить других пассажиров", — сказала Бачурина.
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Она уточнила, что в случае отказа экипажа в содействии, по прилете нужно подать претензию в авиакомпанию и обратиться в Роспотребнадзор или Росавиацию, жалуясь на нарушение правил перевозки.
"К претензии нужно приобщить посадочные талоны и, если возможно, фотофиксацию нарушения", — пояснила юрист.
Бачурина добавила, что в России требования к перевозке пассажиров, включая детей, регулируются Воздушным кодексом РФ, а также приказом Минтранса России №82 от 28 июня 2007 года "Об утверждении Федеральных авиационных правил".
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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