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В Сумах вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 27.07.2025
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14:48 27.07.2025
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В Сумах вновь прогремели взрывы
В Сумах вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 27.07.2025
В Сумах вновь прогремели взрывы
Взрывы вновь прогремели в воскресенье в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T14:48:00+03:00
2025-07-27T14:48:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в воскресенье в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах. Позднее "Общественное" сообщило о перебоях электроэнергии в городе. "В Сумах снова прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области воздушная тревога звучит с 13.45. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250727/prestuplenie-2031715883.html
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в мире, россия, сумы, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Сумы, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумах вновь прогремели взрывы

"Общественное": в Сумах на севере Украины прогремели взрывы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Сумах
Дым в Сумах - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Сумах. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в воскресенье в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах. Позднее "Общественное" сообщило о перебоях электроэнергии в городе.
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"В Сумах снова прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области воздушная тревога звучит с 13.45.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.07.2025
Вчера, 16:40
 
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