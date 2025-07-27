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В Приднестровье прошел фестиваль памяти Высоцкого - РИА Новости, 27.07.2025
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Культура
 
17:52 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/vysotskiy-2031774404.html
В Приднестровье прошел фестиваль памяти Высоцкого
В Приднестровье прошел фестиваль памяти Высоцкого - РИА Новости, 27.07.2025
В Приднестровье прошел фестиваль памяти Высоцкого
Республиканский фестиваль бардовской песни памяти Владимира Высоцкого "Я, конечно, вернусь" состоялся в городе Дубоссары Приднестровской Молдавской Республики... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T17:52:00+03:00
2025-07-27T17:52:00+03:00
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владимир высоцкий (автор песен)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ТИРАСПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Республиканский фестиваль бардовской песни памяти Владимира Высоцкого "Я, конечно, вернусь" состоялся в городе Дубоссары Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). &quot;Это особенное событие в культурной жизни республики ежегодно собирает поклонников творчества великого барда со всех уголков нашей республики. Фестиваль стал доброй традицией, объединяющей людей разных поколений любовью к поэзии и музыке Владимира Высоцкого&quot;, - говорится в сообщении, размещенном на сайте города.На летней площадке парка Энергетиков участники фестиваля из всех городов Приднестровья исполнили самые известные и любимые песни Высоцкого. Участников и организаторов фестиваля приветствовал исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Молдавии Артём Науменков. "Вот уже десятый раз над Днестром, в Дубоссарах, проходит фестиваль памяти Высоцкого, и уже десятый раз он, как в песне, возвращается к нам, чтобы подарить свое творчество. Каждый из нас, послушав песню Владимира Семеновича или прочитав его стихотворение, может найти что-то о себе, что-то об окружающей действительности, что-то о близких людях, о том, что сейчас в нашем сердце - в этом его сила и его бессмертие", - сказал Науменков. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250612/pridnestrove-2022551410.html
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в мире, молдавия, днестр, ссср, владимир высоцкий (автор песен), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), новости культуры
В мире, Молдавия, Днестр, СССР, Владимир Высоцкий (автор песен), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Культура, Новости культуры
В Приднестровье прошел фестиваль памяти Высоцкого

В ПМР прошел фестиваль бардовской песни памяти Высоцкого "Я, конечно, вернусь"

© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкВладимир Высоцкий
Владимир Высоцкий - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
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ТИРАСПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Республиканский фестиваль бардовской песни памяти Владимира Высоцкого "Я, конечно, вернусь" состоялся в городе Дубоссары Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
«

"Это особенное событие в культурной жизни республики ежегодно собирает поклонников творчества великого барда со всех уголков нашей республики. Фестиваль стал доброй традицией, объединяющей людей разных поколений любовью к поэзии и музыке Владимира Высоцкого", - говорится в сообщении, размещенном на сайте города.

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На летней площадке парка Энергетиков участники фестиваля из всех городов Приднестровья исполнили самые известные и любимые песни Высоцкого.
Участников и организаторов фестиваля приветствовал исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Молдавии Артём Науменков.
«
"Вот уже десятый раз над Днестром, в Дубоссарах, проходит фестиваль памяти Высоцкого, и уже десятый раз он, как в песне, возвращается к нам, чтобы подарить свое творчество. Каждый из нас, послушав песню Владимира Семеновича или прочитав его стихотворение, может найти что-то о себе, что-то об окружающей действительности, что-то о близких людях, о том, что сейчас в нашем сердце - в этом его сила и его бессмертие", - сказал Науменков.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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КультураВ миреМолдавияДнестрСССРВладимир Высоцкий (автор песен)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Новости культуры
 
 
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