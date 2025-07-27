https://ria.ru/20250727/vysotskiy-2031774404.html

В Приднестровье прошел фестиваль памяти Высоцкого

В Приднестровье прошел фестиваль памяти Высоцкого - РИА Новости, 27.07.2025

В Приднестровье прошел фестиваль памяти Высоцкого

Республиканский фестиваль бардовской песни памяти Владимира Высоцкого "Я, конечно, вернусь" состоялся в городе Дубоссары Приднестровской Молдавской Республики... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T17:52:00+03:00

2025-07-27T17:52:00+03:00

2025-07-27T17:52:00+03:00

в мире

молдавия

днестр

ссср

владимир высоцкий (автор песен)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

культура

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ТИРАСПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Республиканский фестиваль бардовской песни памяти Владимира Высоцкого "Я, конечно, вернусь" состоялся в городе Дубоссары Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). "Это особенное событие в культурной жизни республики ежегодно собирает поклонников творчества великого барда со всех уголков нашей республики. Фестиваль стал доброй традицией, объединяющей людей разных поколений любовью к поэзии и музыке Владимира Высоцкого", - говорится в сообщении, размещенном на сайте города.На летней площадке парка Энергетиков участники фестиваля из всех городов Приднестровья исполнили самые известные и любимые песни Высоцкого. Участников и организаторов фестиваля приветствовал исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Молдавии Артём Науменков. "Вот уже десятый раз над Днестром, в Дубоссарах, проходит фестиваль памяти Высоцкого, и уже десятый раз он, как в песне, возвращается к нам, чтобы подарить свое творчество. Каждый из нас, послушав песню Владимира Семеновича или прочитав его стихотворение, может найти что-то о себе, что-то об окружающей действительности, что-то о близких людях, о том, что сейчас в нашем сердце - в этом его сила и его бессмертие", - сказал Науменков. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250612/pridnestrove-2022551410.html

https://ria.ru/20250412/tiraspol-2010945433.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, днестр, ссср, владимир высоцкий (автор песен), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), новости культуры