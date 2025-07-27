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Вучич обвинил Кустурицу в попытке свергнуть его - РИА Новости, 27.07.2025
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12:36 27.07.2025 (обновлено: 15:03 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/vuchich-2031723373.html
Вучич обвинил Кустурицу в попытке свергнуть его
Вучич обвинил Кустурицу в попытке свергнуть его - РИА Новости, 27.07.2025
Вучич обвинил Кустурицу в попытке свергнуть его
Президент Сербии Александр Вучич обвинил режиссера и музыканта Эмира Кустурицу в попытке свергнуть его вместе с оппозицией. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:36:00+03:00
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в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
эмир кустурица
белградский университет
беспорядки в белграде
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БЕЛГРАД, 27 июл — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич обвинил режиссера и музыканта Эмира Кустурицу в попытке свергнуть его вместе с оппозицией."Посмотрите, до чего дошла эта бессмыслица, — все они вместе: Динко Грухонич, Кустурица, Чанак и Ломпар. Никакой разницы нет, есть общая мишень — это Вучич, должны его свергнуть, и это их программа. Другой программы нет", — заявил Вучич журналистам на осмотре центра паллиативной помощи в Батайнице под Белградом. По его словам, у всех его политических оппонентов нет программы и понимания того, что нужно Сербии и чего хочет ее народ. Режиссер до этого также выразил поддержку освобождению "политических узников в Белграде и Ужице", которые участвовали в протестах в Сербии и обвиняются в нарушении конституции. Беспорядки в Сербии
https://ria.ru/20250620/arest-2024244562.html
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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, эмир кустурица, белградский университет, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Эмир Кустурица, Белградский университет, Беспорядки в Белграде
Вучич обвинил Кустурицу в попытке свергнуть его

Вучич обвинил режиссера Кустурицу в попытке свергнуть его вместе с оппозицией

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЭмир Кустурица
Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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БЕЛГРАД, 27 июл — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич обвинил режиссера и музыканта Эмира Кустурицу в попытке свергнуть его вместе с оппозицией.

Кустурица ранее иронично поблагодарил президента и первого вице-премьера Синишу Мали за закрытие с пятницы налоговой службой ресторана "Висконти" в этнотуристическом комплексе "Дрвенград". Там годами проходили мероприятия кино- и музыкального фестиваля режиссера.

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"Посмотрите, до чего дошла эта бессмыслица, — все они вместе: Динко Грухонич, Кустурица, Чанак и Ломпар. Никакой разницы нет, есть общая мишень — это Вучич, должны его свергнуть, и это их программа. Другой программы нет", — заявил Вучич журналистам на осмотре центра паллиативной помощи в Батайнице под Белградом.
По его словам, у всех его политических оппонентов нет программы и понимания того, что нужно Сербии и чего хочет ее народ.
Режиссер до этого также выразил поддержку освобождению "политических узников в Белграде и Ужице", которые участвовали в протестах в Сербии и обвиняются в нарушении конституции.

Беспорядки в Сербии

  • В Сербии продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции.
  • Они начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. Тогда погибли 16 человек.
  • Демонстранты требуют проведения досрочных парламентских выборов и уголовной ответственности для чиновников. Наиболее массовые акции со столкновениями произошли 15 марта и 28 июня. На последней задержали 77 протестующих, один из которых несовершеннолетний.
  • В воскресенье, 29 июня, активисты выдвинули новое требование: освободить всех задержанных манифестантов.
  • Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка.
  • Высший суд в Белграде 1 июля выпустил их из-под стражи, Высшая прокуратура заявила, что обжалует это решение.
  • Вучич пообещал задерживать всех протестующих за попытки блокировать международный аэропорт и критическую инфраструктуру.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
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В миреСербияБелград (город)Александр ВучичЭмир КустурицаБелградский университетБеспорядки в Белграде
 
 
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