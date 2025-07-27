Вучич обвинил Кустурицу в попытке свергнуть его
Вучич обвинил режиссера Кустурицу в попытке свергнуть его вместе с оппозицией
Эмир Кустурица. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 27 июл — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич обвинил режиссера и музыканта Эмира Кустурицу в попытке свергнуть его вместе с оппозицией.
Кустурица ранее иронично поблагодарил президента и первого вице-премьера Синишу Мали за закрытие с пятницы налоговой службой ресторана "Висконти" в этнотуристическом комплексе "Дрвенград". Там годами проходили мероприятия кино- и музыкального фестиваля режиссера.
"Посмотрите, до чего дошла эта бессмыслица, — все они вместе: Динко Грухонич, Кустурица, Чанак и Ломпар. Никакой разницы нет, есть общая мишень — это Вучич, должны его свергнуть, и это их программа. Другой программы нет", — заявил Вучич журналистам на осмотре центра паллиативной помощи в Батайнице под Белградом.
По его словам, у всех его политических оппонентов нет программы и понимания того, что нужно Сербии и чего хочет ее народ.
Режиссер до этого также выразил поддержку освобождению "политических узников в Белграде и Ужице", которые участвовали в протестах в Сербии и обвиняются в нарушении конституции.
Беспорядки в Сербии
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