https://ria.ru/20250727/vuchich-2031723373.html

Вучич обвинил Кустурицу в попытке свергнуть его

Вучич обвинил Кустурицу в попытке свергнуть его - РИА Новости, 27.07.2025

Вучич обвинил Кустурицу в попытке свергнуть его

Президент Сербии Александр Вучич обвинил режиссера и музыканта Эмира Кустурицу в попытке свергнуть его вместе с оппозицией. РИА Новости, 27.07.2025

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2025-07-27T12:36:00+03:00

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белградский университет

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БЕЛГРАД, 27 июл — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич обвинил режиссера и музыканта Эмира Кустурицу в попытке свергнуть его вместе с оппозицией."Посмотрите, до чего дошла эта бессмыслица, — все они вместе: Динко Грухонич, Кустурица, Чанак и Ломпар. Никакой разницы нет, есть общая мишень — это Вучич, должны его свергнуть, и это их программа. Другой программы нет", — заявил Вучич журналистам на осмотре центра паллиативной помощи в Батайнице под Белградом. По его словам, у всех его политических оппонентов нет программы и понимания того, что нужно Сербии и чего хочет ее народ. Режиссер до этого также выразил поддержку освобождению "политических узников в Белграде и Ужице", которые участвовали в протестах в Сербии и обвиняются в нарушении конституции. Беспорядки в Сербии

https://ria.ru/20250620/arest-2024244562.html

https://ria.ru/20250727/serbiya-2031723094.html

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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, эмир кустурица, белградский университет, беспорядки в белграде