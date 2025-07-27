ВСУ атаковали девять населенных пунктов в Белгородской области
Гладков: ВСУ обстреляли и атаковали дронами 9 белгородских населенных пунктов
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 27 июля 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 27 июля 2025
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БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Украинские военные в воскресенье обстреляли и атаковали дронами девять населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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"В селе Маломихайловка Шебекинского округа от удара дрона поврежден навес частного домовладения. В селе Новая Таволжанка вследствие прилетов боеприпасов в двух частных домах пробиты кровли, выбиты окна, посечены фасады и хозпостройки. Кроме того, перебита газовая труба. В селе Нежеголь от детонации дрона загорелась кабина грузового автомобиля", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в хуторе Бабка Валуйского округа FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома. Поселок Уразово подвергся атакам двух дронов. В селе Двулучное от детонации FPV-дрона в одном частном доме выбиты окна, во втором посечен забор, уточнил губернатор.
"В селе Байцуры Борисовского района два FPV-дрона сдетонировали на территории частных домовладений… В Грайворонском округе в селе Смородино в результате атаки дрона у двух легковых автомобилей выбиты стекла и посечены кузова. В селе Новостроевка-Первая от детонации FPV-дрона в частном доме пробита кровля, выбиты окна и посечена осколками припаркованная машина", - заявил глава региона.