https://ria.ru/20250727/vsu-2031782000.html

ВСУ атаковали девять населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ атаковали девять населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 27.07.2025

ВСУ атаковали девять населенных пунктов в Белгородской области

Украинские военные в воскресенье обстреляли и атаковали дронами девять населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T18:54:00+03:00

2025-07-27T18:54:00+03:00

2025-07-27T19:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

украина

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БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Украинские военные в воскресенье обстреляли и атаковали дронами девять населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В селе Маломихайловка Шебекинского округа от удара дрона поврежден навес частного домовладения. В селе Новая Таволжанка вследствие прилетов боеприпасов в двух частных домах пробиты кровли, выбиты окна, посечены фасады и хозпостройки. Кроме того, перебита газовая труба. В селе Нежеголь от детонации дрона загорелась кабина грузового автомобиля", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в хуторе Бабка Валуйского округа FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома. Поселок Уразово подвергся атакам двух дронов. В селе Двулучное от детонации FPV-дрона в одном частном доме выбиты окна, во втором посечен забор, уточнил губернатор. "В селе Байцуры Борисовского района два FPV-дрона сдетонировали на территории частных домовладений… В Грайворонском округе в селе Смородино в результате атаки дрона у двух легковых автомобилей выбиты стекла и посечены кузова. В селе Новостроевка-Первая от детонации FPV-дрона в частном доме пробита кровля, выбиты окна и посечена осколками припаркованная машина", - заявил глава региона.

https://ria.ru/20250725/kiev-2031168170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина