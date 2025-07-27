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ВСУ атаковали девять населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 27.07.2025
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18:54 27.07.2025 (обновлено: 19:04 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/vsu-2031782000.html
ВСУ атаковали девять населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ атаковали девять населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 27.07.2025
ВСУ атаковали девять населенных пунктов в Белгородской области
Украинские военные в воскресенье обстреляли и атаковали дронами девять населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T18:54:00+03:00
2025-07-27T19:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
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БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Украинские военные в воскресенье обстреляли и атаковали дронами девять населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. &quot;В селе Маломихайловка Шебекинского округа от удара дрона поврежден навес частного домовладения. В селе Новая Таволжанка вследствие прилетов боеприпасов в двух частных домах пробиты кровли, выбиты окна, посечены фасады и хозпостройки. Кроме того, перебита газовая труба. В селе Нежеголь от детонации дрона загорелась кабина грузового автомобиля&quot;, - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в хуторе Бабка Валуйского округа FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома. Поселок Уразово подвергся атакам двух дронов. В селе Двулучное от детонации FPV-дрона в одном частном доме выбиты окна, во втором посечен забор, уточнил губернатор. "В селе Байцуры Борисовского района два FPV-дрона сдетонировали на территории частных домовладений… В Грайворонском округе в селе Смородино в результате атаки дрона у двух легковых автомобилей выбиты стекла и посечены кузова. В селе Новостроевка-Первая от детонации FPV-дрона в частном доме пробита кровля, выбиты окна и посечена осколками припаркованная машина", - заявил глава региона.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ атаковали девять населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли и атаковали дронами 9 белгородских населенных пунктов

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 27 июля 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 27 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 27 июля 2025
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БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Украинские военные в воскресенье обстреляли и атаковали дронами девять населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«

"В селе Маломихайловка Шебекинского округа от удара дрона поврежден навес частного домовладения. В селе Новая Таволжанка вследствие прилетов боеприпасов в двух частных домах пробиты кровли, выбиты окна, посечены фасады и хозпостройки. Кроме того, перебита газовая труба. В селе Нежеголь от детонации дрона загорелась кабина грузового автомобиля", - написал Гладков в Telegram-канале.

Он добавил, что в хуторе Бабка Валуйского округа FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома. Поселок Уразово подвергся атакам двух дронов. В селе Двулучное от детонации FPV-дрона в одном частном доме выбиты окна, во втором посечен забор, уточнил губернатор.
"В селе Байцуры Борисовского района два FPV-дрона сдетонировали на территории частных домовладений… В Грайворонском округе в селе Смородино в результате атаки дрона у двух легковых автомобилей выбиты стекла и посечены кузова. В селе Новостроевка-Первая от детонации FPV-дрона в частном доме пробита кровля, выбиты окна и посечена осколками припаркованная машина", - заявил глава региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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