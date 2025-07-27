https://ria.ru/20250727/vsu-2031780224.html

ВСУ потеряли склад боеприпасов на участке у Константиновки в ДНР

ВСУ потеряли склад боеприпасов на участке у Константиновки в ДНР - РИА Новости, 27.07.2025

ВСУ потеряли склад боеприпасов на участке у Константиновки в ДНР

Военнослужащие Южной группировки войск лишили ВСУ боеприпасов на участке у Константиновки в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T18:36:00+03:00

2025-07-27T18:36:00+03:00

2025-07-27T18:59:00+03:00

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ЛУГАНСК, 27 июл — РИА Новости. Военнослужащие Южной группировки войск лишили ВСУ боеприпасов на участке у Константиновки в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО."Расчетом БПЛА 77-го отдельного мотострелкового полка в ближнем тылу противника был обнаружен замаскированный полевой склад боеприпасов, предназначенный для обеспечения подразделений противника на участке местности вблизи населенного пункта Константиновка. Точными и умелыми действиями расчета БПЛА цель была поражена, а полевой склад уничтожен", — заявили там. Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение ВСУ в районах нескольких населенных пунктов, в том числе Константиновки и Северска в Донецкой Народной Республике.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250726/spetsoperatsiya-2031650135.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, константиновка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, южный военный округ, происшествия