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ВСУ потеряли склад боеприпасов на участке у Константиновки в ДНР - РИА Новости, 27.07.2025
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18:36 27.07.2025 (обновлено: 18:59 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/vsu-2031780224.html
ВСУ потеряли склад боеприпасов на участке у Константиновки в ДНР
ВСУ потеряли склад боеприпасов на участке у Константиновки в ДНР - РИА Новости, 27.07.2025
ВСУ потеряли склад боеприпасов на участке у Константиновки в ДНР
Военнослужащие Южной группировки войск лишили ВСУ боеприпасов на участке у Константиновки в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T18:36:00+03:00
2025-07-27T18:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
южный военный округ
происшествия
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ЛУГАНСК, 27 июл — РИА Новости. Военнослужащие Южной группировки войск лишили ВСУ боеприпасов на участке у Константиновки в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО."Расчетом БПЛА 77-го отдельного мотострелкового полка в ближнем тылу противника был обнаружен замаскированный полевой склад боеприпасов, предназначенный для обеспечения подразделений противника на участке местности вблизи населенного пункта Константиновка. Точными и умелыми действиями расчета БПЛА цель была поражена, а полевой склад уничтожен", — заявили там. Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение ВСУ в районах нескольких населенных пунктов, в том числе Константиновки и Северска в Донецкой Народной Республике.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250726/spetsoperatsiya-2031650135.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
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безопасность, константиновка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, южный военный округ, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Южный военный округ, Происшествия
ВСУ потеряли склад боеприпасов на участке у Константиновки в ДНР

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ у Константиновки в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 июл — РИА Новости. Военнослужащие Южной группировки войск лишили ВСУ боеприпасов на участке у Константиновки в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО.
"Расчетом БПЛА 77-го отдельного мотострелкового полка в ближнем тылу противника был обнаружен замаскированный полевой склад боеприпасов, предназначенный для обеспечения подразделений противника на участке местности вблизи населенного пункта Константиновка. Точными и умелыми действиями расчета БПЛА цель была поражена, а полевой склад уничтожен", — заявили там.
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Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение ВСУ в районах нескольких населенных пунктов, в том числе Константиновки и Северска в Донецкой Народной Республике.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныЮжный военный округПроисшествия
 
 
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