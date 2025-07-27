https://ria.ru/20250727/vsu-2031769269.html

"Маскируют под игрушки": омбудсмен ЛНР рассказала о цинизме ВСУ

"Маскируют под игрушки": омбудсмен ЛНР рассказала о цинизме ВСУ - РИА Новости, 27.07.2025

"Маскируют под игрушки": омбудсмен ЛНР рассказала о цинизме ВСУ

Подрывы детей на боеприпасах ВСУ в ЛНР не единичны, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T17:13:00+03:00

2025-07-27T17:13:00+03:00

2025-07-27T17:13:00+03:00

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 27 июл – РИА Новости. Подрывы детей на боеприпасах ВСУ в ЛНР не единичны, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк. "К сожалению, такие случаи в республике имеются, и они не единичны. Связано это, прежде всего, с тем, что ВСУ часто маскируют взрывоопасные предметы под игрушки или иные предметы быта, которые могут вызвать интерес у детей, что свидетельствует об особом цинизме и низости украинских сил, которые "воюют" с мирным населением", - рассказала Швенк. Омбудсмен уточнила, что часто взрывоопасные предметы очень хорошо замаскированы под окружающую местность и сразу заметить их очень трудно. "Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Луганской Народной Республике разработаны буклеты и памятки "Осторожно мины", "Взрывоопасные предметы", которые раздаются несовершеннолетним в рамках уличных акций "Дарю тепло", - пояснила собеседник агентства. Она уточнила, что также на территории ЛНР ежегодно реализуется Всероссийская акция "Безопасность детства", во время которой специалистами профильных министерств и ведомств проводятся мероприятия, направленные на детскую безопасность

https://ria.ru/20250727/aktsiya-rekviem-2031741086.html

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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины