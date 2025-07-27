"Маскируют под игрушки": омбудсмен ЛНР рассказала о цинизме ВСУ
Омбудсмен ЛНР Швенк: ВСУ маскируют взрывоопасные предметы под игрушки для детей
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭкспозиция с детской песочницей и противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток", примененными ВСУ в Донецке
Экспозиция с детской песочницей и противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток", примененными ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 июл – РИА Новости. Подрывы детей на боеприпасах ВСУ в ЛНР не единичны, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк.
"К сожалению, такие случаи в республике имеются, и они не единичны. Связано это, прежде всего, с тем, что ВСУ часто маскируют взрывоопасные предметы под игрушки или иные предметы быта, которые могут вызвать интерес у детей, что свидетельствует об особом цинизме и низости украинских сил, которые "воюют" с мирным населением", - рассказала Швенк.
Омбудсмен уточнила, что часто взрывоопасные предметы очень хорошо замаскированы под окружающую местность и сразу заметить их очень трудно.
"Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Луганской Народной Республике разработаны буклеты и памятки "Осторожно мины", "Взрывоопасные предметы", которые раздаются несовершеннолетним в рамках уличных акций "Дарю тепло", - пояснила собеседник агентства.
Она уточнила, что также на территории ЛНР ежегодно реализуется Всероссийская акция "Безопасность детства", во время которой специалистами профильных министерств и ведомств проводятся мероприятия, направленные на детскую безопасность