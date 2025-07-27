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"Маскируют под игрушки": омбудсмен ЛНР рассказала о цинизме ВСУ - РИА Новости, 27.07.2025
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17:13 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/vsu-2031769269.html
"Маскируют под игрушки": омбудсмен ЛНР рассказала о цинизме ВСУ
"Маскируют под игрушки": омбудсмен ЛНР рассказала о цинизме ВСУ - РИА Новости, 27.07.2025
"Маскируют под игрушки": омбудсмен ЛНР рассказала о цинизме ВСУ
Подрывы детей на боеприпасах ВСУ в ЛНР не единичны, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T17:13:00+03:00
2025-07-27T17:13:00+03:00
в мире
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ЛУГАНСК, 27 июл – РИА Новости. Подрывы детей на боеприпасах ВСУ в ЛНР не единичны, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк. "К сожалению, такие случаи в республике имеются, и они не единичны. Связано это, прежде всего, с тем, что ВСУ часто маскируют взрывоопасные предметы под игрушки или иные предметы быта, которые могут вызвать интерес у детей, что свидетельствует об особом цинизме и низости украинских сил, которые "воюют" с мирным населением", - рассказала Швенк. Омбудсмен уточнила, что часто взрывоопасные предметы очень хорошо замаскированы под окружающую местность и сразу заметить их очень трудно. "Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Луганской Народной Республике разработаны буклеты и памятки "Осторожно мины", "Взрывоопасные предметы", которые раздаются несовершеннолетним в рамках уличных акций "Дарю тепло", - пояснила собеседник агентства. Она уточнила, что также на территории ЛНР ежегодно реализуется Всероссийская акция "Безопасность детства", во время которой специалистами профильных министерств и ведомств проводятся мероприятия, направленные на детскую безопасность
https://ria.ru/20250727/aktsiya-rekviem-2031741086.html
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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
"Маскируют под игрушки": омбудсмен ЛНР рассказала о цинизме ВСУ

Омбудсмен ЛНР Швенк: ВСУ маскируют взрывоопасные предметы под игрушки для детей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭкспозиция с детской песочницей и противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток", примененными ВСУ в Донецке
Экспозиция с детской песочницей и противопехотными минами ПФМ-1 Лепесток, примененными ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экспозиция с детской песочницей и противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток", примененными ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 июл – РИА Новости. Подрывы детей на боеприпасах ВСУ в ЛНР не единичны, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк.
"К сожалению, такие случаи в республике имеются, и они не единичны. Связано это, прежде всего, с тем, что ВСУ часто маскируют взрывоопасные предметы под игрушки или иные предметы быта, которые могут вызвать интерес у детей, что свидетельствует об особом цинизме и низости украинских сил, которые "воюют" с мирным населением", - рассказала Швенк.
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Омбудсмен уточнила, что часто взрывоопасные предметы очень хорошо замаскированы под окружающую местность и сразу заметить их очень трудно.
"Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Луганской Народной Республике разработаны буклеты и памятки "Осторожно мины", "Взрывоопасные предметы", которые раздаются несовершеннолетним в рамках уличных акций "Дарю тепло", - пояснила собеседник агентства.
Она уточнила, что также на территории ЛНР ежегодно реализуется Всероссийская акция "Безопасность детства", во время которой специалистами профильных министерств и ведомств проводятся мероприятия, направленные на детскую безопасность
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