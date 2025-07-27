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Один человек погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области - РИА Новости, 27.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:01 27.07.2025 (обновлено: 17:10 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/vsu-2031767914.html
Один человек погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области
Один человек погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области - РИА Новости, 27.07.2025
Один человек погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области
Один человек погиб, еще один ранен в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T17:01:00+03:00
2025-07-27T17:10:00+03:00
происшествия
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще один ранен в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Дрон ВСУ атаковал автомобиль в хуторе Бондаренков Шебекинского округа. Произошло самое страшное - погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что ранена его супруга, женщину с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями спины и рук бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода."Транспортное средство уничтожено огнём. Также повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ", - уточнил губернатор.
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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Один человек погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Один человек погиб, еще один ранен при атаке БПЛА на Белгородскую область

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще один ранен в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Дрон ВСУ атаковал автомобиль в хуторе Бондаренков Шебекинского округа. Произошло самое страшное - погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что ранена его супруга, женщину с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями спины и рук бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода.
"Транспортное средство уничтожено огнём. Также повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ", - уточнил губернатор.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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