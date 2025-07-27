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Один человек погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Один человек погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области - РИА Новости, 27.07.2025

Один человек погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Один человек погиб, еще один ранен в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T17:01:00+03:00

2025-07-27T17:01:00+03:00

2025-07-27T17:10:00+03:00

происшествия

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще один ранен в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Дрон ВСУ атаковал автомобиль в хуторе Бондаренков Шебекинского округа. Произошло самое страшное - погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что ранена его супруга, женщину с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями спины и рук бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода."Транспортное средство уничтожено огнём. Также повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ", - уточнил губернатор.

белгородская область

белгород

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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)