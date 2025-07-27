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ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 80 дронами - РИА Новости, 27.07.2025
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09:42 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/vsu-2031703525.html
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 80 дронами
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 80 дронами - РИА Новости, 27.07.2025
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 80 дронами
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 8 районов Белгородской области более 80 беспилотниками, пострадали три мирных жителя, сообщил глава региона... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T09:42:00+03:00
2025-07-27T09:42:00+03:00
происшествия
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 8 районов Белгородской области более 80 беспилотниками, пострадали три мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 37 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Был выпущен 51 боеприпас и зафиксированы атаки 85 беспилотниками, из них 28 сбиты и подавлены. Различные повреждения выявлены в 10 частных домовладениях, двух предприятиях, двух коммерческих и социальном объектах, оборудовании, ангаре, двух единицах сельхозтехники и 19 транспортных средствах. "В Белгородском районе сёла Лозовое и Никольское атакованы 3 беспилотниками, 2 из которых сбиты. В селе Лозовое от удара дрона повреждены частный дом и гараж. Село Ясные Зори подверглось обстрелу с применением 5 боеприпасов — повреждена линия электропередачи. В селе Беловское в результате обстрела из РСЗО количество раненых увеличилось до двух человек. Один мужчина находится на лечении в областной клинической больнице", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Борисовском районе село Новоалександровка подверглось атаке дрона, Волоконовский район атакован 3 беспилотниками. В Грайворонском округе шесть сел подверглись обстрелам 8 боеприпасами и атакам 8 БПЛА, в Краснояружском районе выпущено 34 боеприпаса и нанесены удары 24 беспилотников, уточнил губернатор. В Ракитянском районе по двум селам совершены атаки 4 беспилотников. "В Валуйском муниципальном округе … совершены атаки 21 беспилотника, 4 из которых подавлены. В посёлке Уразово в результате атаки дрона на коммерческий объект пострадал мирный житель… В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Александровка, Белянка, Вознесеновка, Муром, Ржевка, а также хутор Балки подверглись 4 обстрелам с применением 4 боеприпасов и атакам 21 беспилотника, 19 из которых сбиты и подавлены", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 80 дронами

ВСУ за сутки атаковали восемь районов Белгородской области более 80 дронами

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 8 районов Белгородской области более 80 беспилотниками, пострадали три мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 37 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Был выпущен 51 боеприпас и зафиксированы атаки 85 беспилотниками, из них 28 сбиты и подавлены. Различные повреждения выявлены в 10 частных домовладениях, двух предприятиях, двух коммерческих и социальном объектах, оборудовании, ангаре, двух единицах сельхозтехники и 19 транспортных средствах.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Белгородском районе сёла Лозовое и Никольское атакованы 3 беспилотниками, 2 из которых сбиты. В селе Лозовое от удара дрона повреждены частный дом и гараж. Село Ясные Зори подверглось обстрелу с применением 5 боеприпасов — повреждена линия электропередачи. В селе Беловское в результате обстрела из РСЗО количество раненых увеличилось до двух человек. Один мужчина находится на лечении в областной клинической больнице", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Борисовском районе село Новоалександровка подверглось атаке дрона, Волоконовский район атакован 3 беспилотниками. В Грайворонском округе шесть сел подверглись обстрелам 8 боеприпасами и атакам 8 БПЛА, в Краснояружском районе выпущено 34 боеприпаса и нанесены удары 24 беспилотников, уточнил губернатор. В Ракитянском районе по двум селам совершены атаки 4 беспилотников.
"В Валуйском муниципальном округе … совершены атаки 21 беспилотника, 4 из которых подавлены. В посёлке Уразово в результате атаки дрона на коммерческий объект пострадал мирный житель… В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Александровка, Белянка, Вознесеновка, Муром, Ржевка, а также хутор Балки подверглись 4 обстрелам с применением 4 боеприпасов и атакам 21 беспилотника, 19 из которых сбиты и подавлены", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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ПроисшествияБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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