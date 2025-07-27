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Омбудсмен ДНР объяснила, зачем ВСУ прикрываются мирными жителями - РИА Новости, 27.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:17 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/vsu-2031690017.html
Омбудсмен ДНР объяснила, зачем ВСУ прикрываются мирными жителями
Омбудсмен ДНР объяснила, зачем ВСУ прикрываются мирными жителями - РИА Новости, 27.07.2025
Омбудсмен ДНР объяснила, зачем ВСУ прикрываются мирными жителями
ВСУ продолжают прикрываться мирными жителями для усложнения продвижения армии России, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T06:17:00+03:00
2025-07-27T06:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
донбасс
дарья морозова
денис пушилин
игорь мартынов (политик)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. ВСУ продолжают прикрываться мирными жителями для усложнения продвижения армии России, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. "ВСУ осведомлены, что в домах на прилегающей территории укрываются мирные жители. По сути, таким образом они, прикрываясь мирным населением, пытаются с одной стороны усложнить продвижение Вооруженных сил РФ, с другой - создают в западных СМИ картинку, что якобы Россия наносит удары по школам и детским садам", - сказала Морозова. По ее словам, ВСУ также осознанно превращают мирные гражданские объекты в военную цель, размещая личный состав и вооружение в школах, детских садах, больницах и домах, где прячутся мирные жители. В ДНР 27 июля отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований. По данным Морозовой на 26 июля, на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины погибли 247 детей, ранен 1021 ребенок. В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта в Донбассе, по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова был открыт мемориальный комплекс, получивший название "Аллея ангелов". Он представляет собой кованую арку, состоящую из железных роз, между которыми вплетены гильзы крупнокалиберного пулемета, а также кованые голуби как символ мира. Под аркой размещается гранитная плита с выбитыми на ней именами погибших детей. ВС РФ наносят удары в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250727/vsu-2031689316.html
https://ria.ru/20250727/ombudsmen-2031685636.html
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россия, донецкая народная республика, донбасс, дарья морозова, денис пушилин, игорь мартынов (политик), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Дарья Морозова, Денис Пушилин, Игорь Мартынов (политик), Вооруженные силы Украины
Омбудсмен ДНР объяснила, зачем ВСУ прикрываются мирными жителями

Морозова: ВСУ прикрываются мирными жителями, чтобы усложнить продвижение ВС РФ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. ВСУ продолжают прикрываться мирными жителями для усложнения продвижения армии России, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
"ВСУ осведомлены, что в домах на прилегающей территории укрываются мирные жители. По сути, таким образом они, прикрываясь мирным населением, пытаются с одной стороны усложнить продвижение Вооруженных сил РФ, с другой - создают в западных СМИ картинку, что якобы Россия наносит удары по школам и детским садам", - сказала Морозова.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
ВСУ намеренно атакуют мирных жителей Донбасса, заявила омбудсмен
05:48
По ее словам, ВСУ также осознанно превращают мирные гражданские объекты в военную цель, размещая личный состав и вооружение в школах, детских садах, больницах и домах, где прячутся мирные жители.
В ДНР 27 июля отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.
По данным Морозовой на 26 июля, на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины погибли 247 детей, ранен 1021 ребенок.
В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта в Донбассе, по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова был открыт мемориальный комплекс, получивший название "Аллея ангелов". Он представляет собой кованую арку, состоящую из железных роз, между которыми вплетены гильзы крупнокалиберного пулемета, а также кованые голуби как символ мира. Под аркой размещается гранитная плита с выбитыми на ней именами погибших детей.
ВС РФ наносят удары в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
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03:34
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонбассДарья МорозоваДенис ПушилинИгорь Мартынов (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
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