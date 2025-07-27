Рейтинг@Mail.ru
ВСУ намеренно атакуют мирных жителей Донбасса, заявила омбудсмен - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:48 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/vsu-2031689316.html
ВСУ намеренно атакуют мирных жителей Донбасса, заявила омбудсмен
ВСУ намеренно атакуют мирных жителей Донбасса, заявила омбудсмен - РИА Новости, 27.07.2025
ВСУ намеренно атакуют мирных жителей Донбасса, заявила омбудсмен
ВСУ намеренно атакуют гражданскую инфраструктуру Донбасса и наносят удары по массовому скоплению людей, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T05:48:00+03:00
2025-07-27T05:48:00+03:00
в мире
донбасс
донецкая народная республика
горловка
дарья морозова
денис пушилин
игорь мартынов (политик)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030046929_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_75c9f892c570fbd88e562470c7ae8113.jpg
ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. ВСУ намеренно атакуют гражданскую инфраструктуру Донбасса и наносят удары по массовому скоплению людей, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. "На протяжении всего указанного периода (c 2014 года – ред.) ВСУ неоднократно и умышленно наносили удары по учреждениям образования, детским площадкам и местам скопления мирного населения", - сказала Морозова. По ее словам, примеров намеренных атак ВСУ по жителям Донбасса очень много. Одним из первых объектов, по которым ВСУ нанесли удар в начале спецоперации в 2022 году, была школа №50 в Горловке. В результате удара погибли два педагога, находившиеся на своих рабочих местах, – учитель географии Елена Кудрик и замдиректора по учебно-воспитательной работе Елена Иванова. "Спустя небольшой промежуток времени в июле того же года ВСУ нанесли ракетный удар по детской площадке в Макеевке. В результате удара погибли четыре человека, в том числе и трое детей, семь малышей получили страшные ранения", - добавила Морозова. В ДНР 27 июля отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований. По данным Морозовой на 26 июля, на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины погибли 247 детей, ранен 1021 ребенок. В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта в Донбассе, по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова был открыт мемориальный комплекс, получивший название "Аллея ангелов". Он представляет собой кованую арку, состоящую из железных роз, между которыми вплетены гильзы крупнокалиберного пулемета, а также кованые голуби как символ мира. Под аркой размещается гранитная плита с выбитыми на ней именами погибших детей.
https://ria.ru/20250727/ombudsmen-2031685636.html
https://ria.ru/20250727/lnr-2031681715.html
донбасс
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030046929_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f80214c0ef6d02ebecd13faea71d882.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, донецкая народная республика, горловка, дарья морозова, денис пушилин, игорь мартынов (политик), вооруженные силы украины
В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Горловка, Дарья Морозова, Денис Пушилин, Игорь Мартынов (политик), Вооруженные силы Украины
ВСУ намеренно атакуют мирных жителей Донбасса, заявила омбудсмен

Омбудсмен Морозова: ВСУ намеренно атакуют мирных жителей Донбасса

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. ВСУ намеренно атакуют гражданскую инфраструктуру Донбасса и наносят удары по массовому скоплению людей, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
"На протяжении всего указанного периода (c 2014 года – ред.) ВСУ неоднократно и умышленно наносили удары по учреждениям образования, детским площадкам и местам скопления мирного населения", - сказала Морозова.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Омбудсмен ДНР рассказала о применении ВСУ запрещенных видов вооружения
03:34
По ее словам, примеров намеренных атак ВСУ по жителям Донбасса очень много. Одним из первых объектов, по которым ВСУ нанесли удар в начале спецоперации в 2022 году, была школа №50 в Горловке. В результате удара погибли два педагога, находившиеся на своих рабочих местах, – учитель географии Елена Кудрик и замдиректора по учебно-воспитательной работе Елена Иванова.
"Спустя небольшой промежуток времени в июле того же года ВСУ нанесли ракетный удар по детской площадке в Макеевке. В результате удара погибли четыре человека, в том числе и трое детей, семь малышей получили страшные ранения", - добавила Морозова.
В ДНР 27 июля отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.
По данным Морозовой на 26 июля, на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины погибли 247 детей, ранен 1021 ребенок.
В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта в Донбассе, по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова был открыт мемориальный комплекс, получивший название "Аллея ангелов". Он представляет собой кованую арку, состоящую из железных роз, между которыми вплетены гильзы крупнокалиберного пулемета, а также кованые голуби как символ мира. Под аркой размещается гранитная плита с выбитыми на ней именами погибших детей.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Омбудсмен ЛНР рассказала о жертвах атак ВСУ с 2014 года среди детей
02:04
 
В миреДонбассДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДарья МорозоваДенис ПушилинИгорь Мартынов (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала