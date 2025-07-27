https://ria.ru/20250727/vsu-2031689316.html

ВСУ намеренно атакуют мирных жителей Донбасса, заявила омбудсмен

ВСУ намеренно атакуют мирных жителей Донбасса, заявила омбудсмен - РИА Новости, 27.07.2025

ВСУ намеренно атакуют мирных жителей Донбасса, заявила омбудсмен

ВСУ намеренно атакуют гражданскую инфраструктуру Донбасса и наносят удары по массовому скоплению людей, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T05:48:00+03:00

2025-07-27T05:48:00+03:00

2025-07-27T05:48:00+03:00

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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. ВСУ намеренно атакуют гражданскую инфраструктуру Донбасса и наносят удары по массовому скоплению людей, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. "На протяжении всего указанного периода (c 2014 года – ред.) ВСУ неоднократно и умышленно наносили удары по учреждениям образования, детским площадкам и местам скопления мирного населения", - сказала Морозова. По ее словам, примеров намеренных атак ВСУ по жителям Донбасса очень много. Одним из первых объектов, по которым ВСУ нанесли удар в начале спецоперации в 2022 году, была школа №50 в Горловке. В результате удара погибли два педагога, находившиеся на своих рабочих местах, – учитель географии Елена Кудрик и замдиректора по учебно-воспитательной работе Елена Иванова. "Спустя небольшой промежуток времени в июле того же года ВСУ нанесли ракетный удар по детской площадке в Макеевке. В результате удара погибли четыре человека, в том числе и трое детей, семь малышей получили страшные ранения", - добавила Морозова. В ДНР 27 июля отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований. По данным Морозовой на 26 июля, на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины погибли 247 детей, ранен 1021 ребенок. В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта в Донбассе, по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова был открыт мемориальный комплекс, получивший название "Аллея ангелов". Он представляет собой кованую арку, состоящую из железных роз, между которыми вплетены гильзы крупнокалиберного пулемета, а также кованые голуби как символ мира. Под аркой размещается гранитная плита с выбитыми на ней именами погибших детей.

https://ria.ru/20250727/ombudsmen-2031685636.html

https://ria.ru/20250727/lnr-2031681715.html

донбасс

донецкая народная республика

горловка

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в мире, донбасс, донецкая народная республика, горловка, дарья морозова, денис пушилин, игорь мартынов (политик), вооруженные силы украины