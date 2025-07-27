https://ria.ru/20250727/vrach-2031684453.html
Врач назвал неочевидные причины затруднения дыхания
Врач назвал неочевидные причины затруднения дыхания - РИА Новости, 27.07.2025
Врач назвал неочевидные причины затруднения дыхания
Искривление носовой перегородки, опухоли, аутоиммунные заболевания и гормональные изменения могут вызывать затруднения дыхания, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T03:08:00+03:00
2025-07-27T03:08:00+03:00
2025-07-27T03:08:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565213247_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_67b4d83193e97b305374be393d0e5744.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Искривление носовой перегородки, опухоли, аутоиммунные заболевания и гормональные изменения могут вызывать затруднения дыхания, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог, пластический хирург Владимир Беликов. "К неочевидным причинам затруднения носового дыхания относятся искривление носовой перегородки, опухоли, полипы в носовой полости, аденоиды у детей, аутоиммунные заболевания, гормональные изменения", - сказал он. По словам Беликова, наиболее частой причиной затруднения носового дыхания является искривление носовой перегородки. "Даже незначительное искривление может приводить к затруднению носового дыхания, особенно в одной ноздре. Лечение состоит из операции по выпрямлению или удалению искривленной части носовой перегородки, которая называется септопластика", - добавил он. Бытующее в народе мнение о том, что из-за проблем с дыханием человек может задохнуться во сне, врач назвал мифом. "Нет, не может, так как компенсаторно во сне откроется рот - и человек будет дышать ртом", - пояснил Беликов.
https://ria.ru/20250726/vino-2031630869.html
https://ria.ru/20250726/vrach-2031554806.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565213247_105:0:2834:2047_1920x0_80_0_0_0e11b6c4a24a22dc3efca6cd72aac90b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Врач назвал неочевидные причины затруднения дыхания
Врач Беликов: изменение носовой перегородки может вызывать затруднения дыхания
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Искривление носовой перегородки, опухоли, аутоиммунные заболевания и гормональные изменения могут вызывать затруднения дыхания, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог, пластический хирург Владимир Беликов.
"К неочевидным причинам затруднения носового дыхания относятся искривление носовой перегородки, опухоли, полипы в носовой полости, аденоиды у детей, аутоиммунные заболевания, гормональные изменения", - сказал он.
По словам Беликова, наиболее частой причиной затруднения носового дыхания является искривление носовой перегородки. "Даже незначительное искривление может приводить к затруднению носового дыхания, особенно в одной ноздре. Лечение состоит из операции по выпрямлению или удалению искривленной части носовой перегородки, которая называется септопластика", - добавил он.
Бытующее в народе мнение о том, что из-за проблем с дыханием человек может задохнуться во сне, врач назвал мифом. "Нет, не может, так как компенсаторно во сне откроется рот - и человек будет дышать ртом", - пояснил Беликов.