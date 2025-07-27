https://ria.ru/20250727/vrach-2031684453.html

Врач назвал неочевидные причины затруднения дыхания

Врач назвал неочевидные причины затруднения дыхания - РИА Новости, 27.07.2025

Врач назвал неочевидные причины затруднения дыхания

Искривление носовой перегородки, опухоли, аутоиммунные заболевания и гормональные изменения могут вызывать затруднения дыхания, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T03:08:00+03:00

2025-07-27T03:08:00+03:00

2025-07-27T03:08:00+03:00

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Искривление носовой перегородки, опухоли, аутоиммунные заболевания и гормональные изменения могут вызывать затруднения дыхания, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог, пластический хирург Владимир Беликов. "К неочевидным причинам затруднения носового дыхания относятся искривление носовой перегородки, опухоли, полипы в носовой полости, аденоиды у детей, аутоиммунные заболевания, гормональные изменения", - сказал он. По словам Беликова, наиболее частой причиной затруднения носового дыхания является искривление носовой перегородки. "Даже незначительное искривление может приводить к затруднению носового дыхания, особенно в одной ноздре. Лечение состоит из операции по выпрямлению или удалению искривленной части носовой перегородки, которая называется септопластика", - добавил он. Бытующее в народе мнение о том, что из-за проблем с дыханием человек может задохнуться во сне, врач назвал мифом. "Нет, не может, так как компенсаторно во сне откроется рот - и человек будет дышать ртом", - пояснил Беликов.

https://ria.ru/20250726/vino-2031630869.html

https://ria.ru/20250726/vrach-2031554806.html

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