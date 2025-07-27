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Врач назвал неочевидные причины затруднения дыхания - РИА Новости, 27.07.2025
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03:08 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/vrach-2031684453.html
Врач назвал неочевидные причины затруднения дыхания
Врач назвал неочевидные причины затруднения дыхания - РИА Новости, 27.07.2025
Врач назвал неочевидные причины затруднения дыхания
Искривление носовой перегородки, опухоли, аутоиммунные заболевания и гормональные изменения могут вызывать затруднения дыхания, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T03:08:00+03:00
2025-07-27T03:08:00+03:00
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Искривление носовой перегородки, опухоли, аутоиммунные заболевания и гормональные изменения могут вызывать затруднения дыхания, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог, пластический хирург Владимир Беликов. "К неочевидным причинам затруднения носового дыхания относятся искривление носовой перегородки, опухоли, полипы в носовой полости, аденоиды у детей, аутоиммунные заболевания, гормональные изменения", - сказал он. По словам Беликова, наиболее частой причиной затруднения носового дыхания является искривление носовой перегородки. "Даже незначительное искривление может приводить к затруднению носового дыхания, особенно в одной ноздре. Лечение состоит из операции по выпрямлению или удалению искривленной части носовой перегородки, которая называется септопластика", - добавил он. Бытующее в народе мнение о том, что из-за проблем с дыханием человек может задохнуться во сне, врач назвал мифом. "Нет, не может, так как компенсаторно во сне откроется рот - и человек будет дышать ртом", - пояснил Беликов.
https://ria.ru/20250726/vino-2031630869.html
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общество
Общество
Врач назвал неочевидные причины затруднения дыхания

Врач Беликов: изменение носовой перегородки может вызывать затруднения дыхания

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОтоларинголог принимает пациента в городской поликлинике
Отоларинголог принимает пациента в городской поликлинике - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Отоларинголог принимает пациента в городской поликлинике. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Искривление носовой перегородки, опухоли, аутоиммунные заболевания и гормональные изменения могут вызывать затруднения дыхания, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог, пластический хирург Владимир Беликов.
"К неочевидным причинам затруднения носового дыхания относятся искривление носовой перегородки, опухоли, полипы в носовой полости, аденоиды у детей, аутоиммунные заболевания, гормональные изменения", - сказал он.
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По словам Беликова, наиболее частой причиной затруднения носового дыхания является искривление носовой перегородки. "Даже незначительное искривление может приводить к затруднению носового дыхания, особенно в одной ноздре. Лечение состоит из операции по выпрямлению или удалению искривленной части носовой перегородки, которая называется септопластика", - добавил он.
Бытующее в народе мнение о том, что из-за проблем с дыханием человек может задохнуться во сне, врач назвал мифом. "Нет, не может, так как компенсаторно во сне откроется рот - и человек будет дышать ртом", - пояснил Беликов.
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