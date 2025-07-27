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Надежнее всего инвестировать в знания, заявил Володин - РИА Новости, 27.07.2025
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15:42 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/volodin-2031752633.html
Надежнее всего инвестировать в знания, заявил Володин
Надежнее всего инвестировать в знания, заявил Володин - РИА Новости, 27.07.2025
Надежнее всего инвестировать в знания, заявил Володин
Самая выгодная и надежная инвестиция - это инвестиция в знания, ведь они не пропадут и будут с человеком всегда, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T15:42:00+03:00
2025-07-27T15:42:00+03:00
вячеслав володин
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Самая выгодная и надежная инвестиция - это инвестиция в знания, ведь они не пропадут и будут с человеком всегда, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Самая выгодная инвестиция, самая надежная, - это инвестиция в знания. Поэтому овладевайте знаниями. Не пропадет, не сгорит, не пропьете, не проиграете, не протранжирите. Если эти знания есть, они будут с вами", - сказал Володин в ходе выступления на форуме "Территория смыслов". Он отметил, что знания надо просто совершенствовать. И в настоящее время, по словам председателя Госдумы, существует огромные, различные возможности для получения знаний. "Даже если мы сравниваем с предыдущими годами и временем, это факт. Поэтому используйте такую возможность", - добавил Володин.
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вячеслав володин, госдума рф
Вячеслав Володин, Госдума РФ
Надежнее всего инвестировать в знания, заявил Володин

Володин: выгоднее и надежнее всего инвестировать в знания

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Самая выгодная и надежная инвестиция - это инвестиция в знания, ведь они не пропадут и будут с человеком всегда, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Самая выгодная инвестиция, самая надежная, - это инвестиция в знания. Поэтому овладевайте знаниями. Не пропадет, не сгорит, не пропьете, не проиграете, не протранжирите. Если эти знания есть, они будут с вами", - сказал Володин в ходе выступления на форуме "Территория смыслов".
Он отметил, что знания надо просто совершенствовать. И в настоящее время, по словам председателя Госдумы, существует огромные, различные возможности для получения знаний. "Даже если мы сравниваем с предыдущими годами и временем, это факт. Поэтому используйте такую возможность", - добавил Володин.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на Всероссийском молодежном образовательном форуме Территория смыслов. 27 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
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