https://ria.ru/20250727/volodin-2031752633.html
Надежнее всего инвестировать в знания, заявил Володин
Надежнее всего инвестировать в знания, заявил Володин - РИА Новости, 27.07.2025
Надежнее всего инвестировать в знания, заявил Володин
Самая выгодная и надежная инвестиция - это инвестиция в знания, ведь они не пропадут и будут с человеком всегда, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T15:42:00+03:00
2025-07-27T15:42:00+03:00
2025-07-27T15:42:00+03:00
вячеслав володин
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Самая выгодная и надежная инвестиция - это инвестиция в знания, ведь они не пропадут и будут с человеком всегда, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Самая выгодная инвестиция, самая надежная, - это инвестиция в знания. Поэтому овладевайте знаниями. Не пропадет, не сгорит, не пропьете, не проиграете, не протранжирите. Если эти знания есть, они будут с вами", - сказал Володин в ходе выступления на форуме "Территория смыслов". Он отметил, что знания надо просто совершенствовать. И в настоящее время, по словам председателя Госдумы, существует огромные, различные возможности для получения знаний. "Даже если мы сравниваем с предыдущими годами и временем, это факт. Поэтому используйте такую возможность", - добавил Володин.
https://ria.ru/20250727/volodin-2031724335.html
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вячеслав володин, госдума рф
Вячеслав Володин, Госдума РФ
Надежнее всего инвестировать в знания, заявил Володин
Володин: выгоднее и надежнее всего инвестировать в знания