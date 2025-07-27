Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал о разнице между политиками и государственниками - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 27.07.2025 (обновлено: 15:14 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/volodin-2031737703.html
Володин рассказал о разнице между политиками и государственниками
Володин рассказал о разнице между политиками и государственниками - РИА Новости, 27.07.2025
Володин рассказал о разнице между политиками и государственниками
Политик, исходя из собственных интересов и политических амбиций, борется за голоса в поддержку своей партии, а государственник думает о стране и гражданах,... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T14:22:00+03:00
2025-07-27T15:14:00+03:00
в мире
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031730484_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_7a027ec827190427a2758057e4538979.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Политик, исходя из собственных интересов и политических амбиций, борется за голоса в поддержку своей партии, а государственник думает о стране и гражданах, принимая в том числе и тяжелые, непопулярные решения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Политик - он в первую очередь борется за большинство голосов в поддержку своей партии. Политик делает все для достижения власти своей партией. Политик старается сделать все, чтобы как можно больше представителей его партии выиграли на выборах. А государственник думает о стране, думает о гражданах всей страны, и, принимая решения, он идет, в том числе, на тяжелые, непопулярные, но решения, которые ставят целью своей сохранить страну и сделать ее сильнее", - сказал Володин в ходе выступления на форуме "Территория смыслов". По словам председателя Госдумы, порой то, что делает государственник и политик, расходится, но крайне важно то, что в настоящее время во главе политических фракций в Госдуме стоят политики-государственники, и раньше этого не было. Володин отметил, что такое стало возможным именно потому, что Владимир Путин - президент России. "Именно он создал такие условия, именно он создал политическую систему, которая стала трансформироваться, и в итоге те, кто враждовал друг с другом, те, кто конфликтовал, конкурировал, - они конкурируют, они также борются за власть, но для них главная партия - это не та партия, которую они возглавляют, это Россия", - добавил он. Председатель Госдумы уточнил, что политика - это больше про себя и про свои политические амбиции, а государственник - это про страну и про общество, "но можно это всё соединять". Он подчеркнул, что на определённом этапе тот, кто видит, что если идти только, следуя своим политическим амбициям, нанесет ущерб стране и вред людям, должен остановиться и отказаться от таких решений. "В политике надо иногда принимать решения, которые куда больше, чем свои личные интересы, потому что затрагивает страну. У нас ведь страны-то другой нет. Только наша Россия, это наша страна, поэтому ее надо беречь и, ни в коем случае, не давать разрушать. Поэтому если этому следовать, то будет все замечательно", - подытожил Володин.
https://ria.ru/20250725/putin-2031450303.html
https://ria.ru/20250727/volodin-2031727899.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031730484_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_fd47a51e18fb34512747ba1883886076.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
В мире, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин рассказал о разнице между политиками и государственниками

Володин: государственник думает о стране и гражданах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". 27 июля 2025
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на Всероссийском молодежном образовательном форуме Территория смыслов. 27 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". 27 июля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Политик, исходя из собственных интересов и политических амбиций, борется за голоса в поддержку своей партии, а государственник думает о стране и гражданах, принимая в том числе и тяжелые, непопулярные решения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Политик - он в первую очередь борется за большинство голосов в поддержку своей партии. Политик делает все для достижения власти своей партией. Политик старается сделать все, чтобы как можно больше представителей его партии выиграли на выборах. А государственник думает о стране, думает о гражданах всей страны, и, принимая решения, он идет, в том числе, на тяжелые, непопулярные, но решения, которые ставят целью своей сохранить страну и сделать ее сильнее", - сказал Володин в ходе выступления на форуме "Территория смыслов".
Путин на заседании с постоянными членами Совета Безопасности - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Путин на заседании Совбеза обсудил подготовку к выборам и морскую политику
25 июля, 16:03
По словам председателя Госдумы, порой то, что делает государственник и политик, расходится, но крайне важно то, что в настоящее время во главе политических фракций в Госдуме стоят политики-государственники, и раньше этого не было. Володин отметил, что такое стало возможным именно потому, что Владимир Путин - президент России.
"Именно он создал такие условия, именно он создал политическую систему, которая стала трансформироваться, и в итоге те, кто враждовал друг с другом, те, кто конфликтовал, конкурировал, - они конкурируют, они также борются за власть, но для них главная партия - это не та партия, которую они возглавляют, это Россия", - добавил он.
Председатель Госдумы уточнил, что политика - это больше про себя и про свои политические амбиции, а государственник - это про страну и про общество, "но можно это всё соединять". Он подчеркнул, что на определённом этапе тот, кто видит, что если идти только, следуя своим политическим амбициям, нанесет ущерб стране и вред людям, должен остановиться и отказаться от таких решений.
"В политике надо иногда принимать решения, которые куда больше, чем свои личные интересы, потому что затрагивает страну. У нас ведь страны-то другой нет. Только наша Россия, это наша страна, поэтому ее надо беречь и, ни в коем случае, не давать разрушать. Поэтому если этому следовать, то будет все замечательно", - подытожил Володин.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на Всероссийском молодежном образовательном форуме Территория смыслов. 27 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
От достижения целей СВО зависит мир на планете, заявил Володин
13:03
 
В миреРоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала