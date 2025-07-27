https://ria.ru/20250727/volodin-2031737703.html

Володин рассказал о разнице между политиками и государственниками

Володин рассказал о разнице между политиками и государственниками - РИА Новости, 27.07.2025

Володин рассказал о разнице между политиками и государственниками

Политик, исходя из собственных интересов и политических амбиций, борется за голоса в поддержку своей партии, а государственник думает о стране и гражданах,... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T14:22:00+03:00

2025-07-27T14:22:00+03:00

2025-07-27T15:14:00+03:00

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Политик, исходя из собственных интересов и политических амбиций, борется за голоса в поддержку своей партии, а государственник думает о стране и гражданах, принимая в том числе и тяжелые, непопулярные решения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Политик - он в первую очередь борется за большинство голосов в поддержку своей партии. Политик делает все для достижения власти своей партией. Политик старается сделать все, чтобы как можно больше представителей его партии выиграли на выборах. А государственник думает о стране, думает о гражданах всей страны, и, принимая решения, он идет, в том числе, на тяжелые, непопулярные, но решения, которые ставят целью своей сохранить страну и сделать ее сильнее", - сказал Володин в ходе выступления на форуме "Территория смыслов". По словам председателя Госдумы, порой то, что делает государственник и политик, расходится, но крайне важно то, что в настоящее время во главе политических фракций в Госдуме стоят политики-государственники, и раньше этого не было. Володин отметил, что такое стало возможным именно потому, что Владимир Путин - президент России. "Именно он создал такие условия, именно он создал политическую систему, которая стала трансформироваться, и в итоге те, кто враждовал друг с другом, те, кто конфликтовал, конкурировал, - они конкурируют, они также борются за власть, но для них главная партия - это не та партия, которую они возглавляют, это Россия", - добавил он. Председатель Госдумы уточнил, что политика - это больше про себя и про свои политические амбиции, а государственник - это про страну и про общество, "но можно это всё соединять". Он подчеркнул, что на определённом этапе тот, кто видит, что если идти только, следуя своим политическим амбициям, нанесет ущерб стране и вред людям, должен остановиться и отказаться от таких решений. "В политике надо иногда принимать решения, которые куда больше, чем свои личные интересы, потому что затрагивает страну. У нас ведь страны-то другой нет. Только наша Россия, это наша страна, поэтому ее надо беречь и, ни в коем случае, не давать разрушать. Поэтому если этому следовать, то будет все замечательно", - подытожил Володин.

https://ria.ru/20250725/putin-2031450303.html

https://ria.ru/20250727/volodin-2031727899.html

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в мире, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф