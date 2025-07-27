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Володин назвал российское законодательство об иноагентах либеральным - РИА Новости, 27.07.2025
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14:02 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/volodin-2031735613.html
Володин назвал российское законодательство об иноагентах либеральным
Володин назвал российское законодательство об иноагентах либеральным - РИА Новости, 27.07.2025
Володин назвал российское законодательство об иноагентах либеральным
Российское законодательство об иноагентах является самым либеральным, в других странах предусмотрены серьезные наказания, заявил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T14:02:00+03:00
2025-07-27T14:02:00+03:00
вячеслав володин
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Российское законодательство об иноагентах является самым либеральным, в других странах предусмотрены серьезные наказания, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Наше законодательство - самое либеральное. Если брать законодательство тех же Соединенных Штатов Америки или Израиля и других стран, там серьезные сроки наказания. У нас в этой части мы много увещеваем, стараемся сделать все для того, чтобы люди поняли, что надо думать о своей стране, ни в коем случае не принимать деньги от других государств. Потому что это все ведет в конечном итоге к ущербу нашей стране и к ее разрушению открывается путь. Поэтому голову надо включать", - сказал Володин в ходе выступления на форуме "Территория смыслов". По его словам, целью принятия закона об иностранных агентах было исключить финансирование политической жизни со стороны других государств. "Элита политическая должна быть обязательно национально ориентирована. Национально ориентирована - это значит счета только в российских наших банках, это значит акции только российских компаний и все вытекающее. Тогда понятно, что тот человек, кто приходит к власти, тот, кто работает на уровне мэра города, губернатора, министра, депутата, у него все в стране, и он развивает свою страну", - отметил председатель Госдумы.
https://ria.ru/20250716/boyarskiy-2029570558.html
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вячеслав володин, госдума рф, общество
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Володин назвал российское законодательство об иноагентах либеральным

Володин назвал законодательство об иноагентах в РФ самым либеральным в мире

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Российское законодательство об иноагентах является самым либеральным, в других странах предусмотрены серьезные наказания, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Наше законодательство - самое либеральное. Если брать законодательство тех же Соединенных Штатов Америки или Израиля и других стран, там серьезные сроки наказания. У нас в этой части мы много увещеваем, стараемся сделать все для того, чтобы люди поняли, что надо думать о своей стране, ни в коем случае не принимать деньги от других государств. Потому что это все ведет в конечном итоге к ущербу нашей стране и к ее разрушению открывается путь. Поэтому голову надо включать", - сказал Володин в ходе выступления на форуме "Территория смыслов".
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По его словам, целью принятия закона об иностранных агентах было исключить финансирование политической жизни со стороны других государств.
"Элита политическая должна быть обязательно национально ориентирована. Национально ориентирована - это значит счета только в российских наших банках, это значит акции только российских компаний и все вытекающее. Тогда понятно, что тот человек, кто приходит к власти, тот, кто работает на уровне мэра города, губернатора, министра, депутата, у него все в стране, и он развивает свою страну", - отметил председатель Госдумы.
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