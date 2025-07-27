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От достижения целей СВО зависит мир на планете, заявил Володин - РИА Новости, 27.07.2025
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13:03 27.07.2025 (обновлено: 13:26 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/volodin-2031727899.html
От достижения целей СВО зависит мир на планете, заявил Володин
От достижения целей СВО зависит мир на планете, заявил Володин - РИА Новости, 27.07.2025
От достижения целей СВО зависит мир на планете, заявил Володин
От достижения целей специальной военной операции зависит будущее России и мир на планете, крайне важно, чтобы была консолидация общества, заявил председатель... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T13:03:00+03:00
2025-07-27T13:26:00+03:00
в мире
россия
украина
вячеслав володин
владимир путин
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 27 июл - РИА Новости. От достижения целей специальной военной операции зависит будущее России и мир на планете, крайне важно, чтобы была консолидация общества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Так же, как и сейчас, он (президент России Владимир Путин - ред.) делает все для победы нашей страны в специальной военной операции, потому что ее цели мы обязаны достичь. От этого зависит будущее нашего государства. Здесь нам крайне важно, чтобы была консолидация общества, причём не только политических сил, представленных в Государственной думе, всего общества, в том числе тех, кто начинает первые шаги в политике – вас", - сказал Володин в ходе выступления на форуме "Территория смыслов". По словам председателя Госдумы, все должны отдавать себе отчет и понимать, что от достижения цели специальной военной операции зависит будущее России и в целом зависит мир на планете. "То, что произошло в Украине, страшно, трагично. Не только кровавый переворот, который привел к власти хунту, киевский режим. Но и, видите, это все практически привело к тому, что погибает украинский народ. Для нас близкий, для нас родной. Это все происходит по вине тех, кто сегодня пытается удержать власть", - отметил он.
https://ria.ru/20250727/svo-2031703337.html
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в мире, россия, украина, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
В мире, Россия, Украина, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
От достижения целей СВО зависит мир на планете, заявил Володин

Володин: от достижения целей СВО зависит будущее России и мир на планете

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". 27 июля 2025
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на Всероссийском молодежном образовательном форуме Территория смыслов. 27 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". 27 июля 2025
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 27 июл - РИА Новости. От достижения целей специальной военной операции зависит будущее России и мир на планете, крайне важно, чтобы была консолидация общества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Так же, как и сейчас, он (президент России Владимир Путин - ред.) делает все для победы нашей страны в специальной военной операции, потому что ее цели мы обязаны достичь. От этого зависит будущее нашего государства. Здесь нам крайне важно, чтобы была консолидация общества, причём не только политических сил, представленных в Государственной думе, всего общества, в том числе тех, кто начинает первые шаги в политике – вас", - сказал Володин в ходе выступления на форуме "Территория смыслов".
По словам председателя Госдумы, все должны отдавать себе отчет и понимать, что от достижения цели специальной военной операции зависит будущее России и в целом зависит мир на планете.
"То, что произошло в Украине, страшно, трагично. Не только кровавый переворот, который привел к власти хунту, киевский режим. Но и, видите, это все практически привело к тому, что погибает украинский народ. Для нас близкий, для нас родной. Это все происходит по вине тех, кто сегодня пытается удержать власть", - отметил он.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
России нужно зафиксировать выполнение задач СВО, заявил Песков
09:41
 
В миреРоссияУкраинаВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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