https://ria.ru/20250727/volodin-2031727899.html

От достижения целей СВО зависит мир на планете, заявил Володин

От достижения целей СВО зависит мир на планете, заявил Володин - РИА Новости, 27.07.2025

От достижения целей СВО зависит мир на планете, заявил Володин

От достижения целей специальной военной операции зависит будущее России и мир на планете, крайне важно, чтобы была консолидация общества, заявил председатель... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T13:03:00+03:00

2025-07-27T13:03:00+03:00

2025-07-27T13:26:00+03:00

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 27 июл - РИА Новости. От достижения целей специальной военной операции зависит будущее России и мир на планете, крайне важно, чтобы была консолидация общества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Так же, как и сейчас, он (президент России Владимир Путин - ред.) делает все для победы нашей страны в специальной военной операции, потому что ее цели мы обязаны достичь. От этого зависит будущее нашего государства. Здесь нам крайне важно, чтобы была консолидация общества, причём не только политических сил, представленных в Государственной думе, всего общества, в том числе тех, кто начинает первые шаги в политике – вас", - сказал Володин в ходе выступления на форуме "Территория смыслов". По словам председателя Госдумы, все должны отдавать себе отчет и понимать, что от достижения цели специальной военной операции зависит будущее России и в целом зависит мир на планете. "То, что произошло в Украине, страшно, трагично. Не только кровавый переворот, который привел к власти хунту, киевский режим. Но и, видите, это все практически привело к тому, что погибает украинский народ. Для нас близкий, для нас родной. Это все происходит по вине тех, кто сегодня пытается удержать власть", - отметил он.

https://ria.ru/20250727/svo-2031703337.html

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в мире, россия, украина, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф