Володин назвал эффективной политическую и экономическую систему России
Володин: российская политическая и экономическая система прошла большой путь
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". 27 июля 2025
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". 27 июля 2025
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Российская политическая и экономическая система прошла большой путь, она эффективна и устойчива к вызовам, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"За это время, время уже развития новой России, страна прошла большой путь, в короткий промежуток создав новые стандарты, новые условия, они стали привлекательными. Вместе с этим вызовов стало больше. И, надо сказать, политическая система, созданная нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, экономическая модель, показывают эффективность, они устойчивы к вызовам", - сказал Володин в ходе выступления на форуме "Территория смыслов".
Председатель Госдумы отметил, что политическая система эффективно решает задачи преодоления санкций и вызовов.
"Сейчас у нас уже более 30 тысяч санкций, которые объявлены нашей стране. Ни одно государство в мире не преодолевало такое количество санкций. А вы видите, что мы все новые и новые социальные стандарты принимаем. Обязательства государство на себя берет дополнительные. Несмотря на то, что практически по всему периметру оказывается противодействие развитию нашей страны", - подчеркнул он.
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