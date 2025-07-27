https://ria.ru/20250727/volodin-2031720566.html

Володин назвал эффективной политическую и экономическую систему России

Володин назвал эффективной политическую и экономическую систему России - РИА Новости, 27.07.2025

Володин назвал эффективной политическую и экономическую систему России

Российская политическая и экономическая система прошла большой путь, она эффективна и устойчива к вызовам, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T12:20:00+03:00

2025-07-27T12:20:00+03:00

2025-07-27T13:28:00+03:00

россия

вячеслав володин

госдума рф

политика

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Российская политическая и экономическая система прошла большой путь, она эффективна и устойчива к вызовам, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "За это время, время уже развития новой России, страна прошла большой путь, в короткий промежуток создав новые стандарты, новые условия, они стали привлекательными. Вместе с этим вызовов стало больше. И, надо сказать, политическая система, созданная нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, экономическая модель, показывают эффективность, они устойчивы к вызовам", - сказал Володин в ходе выступления на форуме "Территория смыслов". Председатель Госдумы отметил, что политическая система эффективно решает задачи преодоления санкций и вызовов. "Сейчас у нас уже более 30 тысяч санкций, которые объявлены нашей стране. Ни одно государство в мире не преодолевало такое количество санкций. А вы видите, что мы все новые и новые социальные стандарты принимаем. Обязательства государство на себя берет дополнительные. Несмотря на то, что практически по всему периметру оказывается противодействие развитию нашей страны", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250725/sovfed-2031360471.html

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россия, вячеслав володин, госдума рф, политика