Володин поздравил военных моряков с Днем ВМФ
Володин поздравил личный состав и ветеранов ВМФ с Днем Военно-морского флота
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов ВМФ России с Днем Военно-морского флота, сообщается на сайте Госдумы.
День Военно-морского флота отмечается в России в воскресенье, 27 июля.
"Поздравляю личный состав и ветеранов ВМФ России с Днем Военно-морского флота. Надежно защищая морские рубежи Российской Федерации, офицеры, мичманы, старшины и матросы вносят вклад в укрепление обороноспособности и суверенитета страны, обеспечение ее национальных интересов и безопасности граждан. Проявляют самоотверженность и героизм при решении самых сложных боевых задач", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте.
Он отметил, что верность присяге и долгу, мужество, профессионализм и высокий уровень подготовки отличают военных моряков. Председатель Госдумы пожелал успехов и всего наилучшего всем причастным к празднику.