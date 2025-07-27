https://ria.ru/20250727/volodin-2031705911.html

Володин поздравил военных моряков с Днем ВМФ

Володин поздравил военных моряков с Днем ВМФ - РИА Новости, 27.07.2025

Володин поздравил военных моряков с Днем ВМФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов ВМФ России с Днем Военно-морского флота, сообщается на сайте Госдумы. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T10:03:00+03:00

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов ВМФ России с Днем Военно-морского флота, сообщается на сайте Госдумы. День Военно-морского флота отмечается в России в воскресенье, 27 июля. "Поздравляю личный состав и ветеранов ВМФ России с Днем Военно-морского флота. Надежно защищая морские рубежи Российской Федерации, офицеры, мичманы, старшины и матросы вносят вклад в укрепление обороноспособности и суверенитета страны, обеспечение ее национальных интересов и безопасности граждан. Проявляют самоотверженность и героизм при решении самых сложных боевых задач", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте. Он отметил, что верность присяге и долгу, мужество, профессионализм и высокий уровень подготовки отличают военных моряков. Председатель Госдумы пожелал успехов и всего наилучшего всем причастным к празднику.

https://ria.ru/20250727/vmf-2031703723.html

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Варвара Скокшина

россия, вячеслав володин, госдума рф, безопасность