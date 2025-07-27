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В Магнитогорске автомобиль насмерть сбил пешехода
В Магнитогорске автомобиль насмерть сбил пешехода - РИА Новости, 27.07.2025
В Магнитогорске автомобиль насмерть сбил пешехода
Водитель автомобиля BMW X3 в городе Магнитогорск Челябинской области выехал на мокрой дороге на тротуар, где насмерть сбил пешехода, после чего наехал на... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T09:00:00+03:00
2025-07-27T09:00:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 июл – РИА Новости. Водитель автомобиля BMW X3 в городе Магнитогорск Челябинской области выехал на мокрой дороге на тротуар, где насмерть сбил пешехода, после чего наехал на крыльцо горадминистрации, сообщила пресс-служба областной ГАИ. По данным ГАИ, предварительно, 26 июля около 23.43 (21.43 мск) водитель 1998 года рождения на автомобиле BMW X3 на мокром асфальте не справился с управлением, его машину занесло, и она выехала на тротуар. На тротуаре автомобиль сбил пешехода, после чего наехал на крыльцо здания администрации. "В результате ДТП пешеход, 1993 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Два пассажира автомобиля, 1993 и 1999 года рождения, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Сотрудниками госавтоинспекции установлено, что автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке, уточняется в сообщении. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции, все обстоятельства ДТП устанавливаются, отмечает ГАИ.
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происшествия, магнитогорск, челябинская область, гибдд мвд рф, bmw ag, bmw x5, bmw 1
Происшествия, Магнитогорск, Челябинская область, ГИБДД МВД РФ, BMW AG, BMW X5, BMW 1
В Магнитогорске автомобиль насмерть сбил пешехода
В Магнитогорске водитель BMW выехал на тротуар и насмерть сбил пешехода
ЧЕЛЯБИНСК, 27 июл – РИА Новости. Водитель автомобиля BMW X3 в городе Магнитогорск Челябинской области выехал на мокрой дороге на тротуар, где насмерть сбил пешехода, после чего наехал на крыльцо горадминистрации, сообщила пресс-служба областной ГАИ.
По данным ГАИ
, предварительно, 26 июля около 23.43 (21.43 мск) водитель 1998 года рождения на автомобиле BM
W X3 на мокром асфальте не справился с управлением, его машину занесло, и она выехала на тротуар. На тротуаре автомобиль сбил пешехода, после чего наехал на крыльцо здания администрации.
"В результате ДТП пешеход, 1993 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Два пассажира автомобиля, 1993 и 1999 года рождения, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Сотрудниками госавтоинспекции установлено, что автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке, уточняется в сообщении.
На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции, все обстоятельства ДТП устанавливаются, отмечает ГАИ.