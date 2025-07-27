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Минобороны рассказало о цели учения "Июльский шторм"
Минобороны рассказало о цели учения "Июльский шторм" - РИА Новости, 27.07.2025
Минобороны рассказало о цели учения "Июльский шторм"
В ходе учения Военно-морского флота России "Июльский шторм" проверялась готовность ВМФ к выполнению нестандартных задач, комплексному применению высокоточного... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T13:49:00+03:00
2025-07-27T13:49:00+03:00
2025-07-27T13:49:00+03:00
россия
каспийская флотилия
безопасность
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В ходе учения Военно-морского флота России "Июльский шторм" проверялась готовность ВМФ к выполнению нестандартных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники, сообщило министерство обороны РФ. Силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии завершили участие в проходившем 23-27 июля оперативном учении "Июльский шторм". "В ходе учения "Июльский шторм" Главным командованием Военно-Морского Флота была проверена готовность группировок сил флотов и Каспийской флотилии к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники", - говорится в сообщении. В оперативном учении "Июльский шторм" было задействовано свыше 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, более 15 тысяч военнослужащих.
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россия, каспийская флотилия, безопасность
Россия, Каспийская флотилия, Безопасность
Минобороны рассказало о цели учения "Июльский шторм"
МО РФ: на учении "Июльский шторм" проверялась готовность ВМФ
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В ходе учения Военно-морского флота России "Июльский шторм" проверялась готовность ВМФ к выполнению нестандартных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники, сообщило министерство обороны РФ.
Силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии
завершили участие в проходившем 23-27 июля оперативном учении "Июльский шторм".
"В ходе учения "Июльский шторм" Главным командованием Военно-Морского Флота была проверена готовность группировок сил флотов и Каспийской флотилии к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.
В оперативном учении "Июльский шторм" было задействовано свыше 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, более 15 тысяч военнослужащих.