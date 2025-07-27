https://ria.ru/20250727/vmf-2031732066.html

Военно-морской флот завершил масштабное учение "Июльский шторм"

Военно-морской флот завершил масштабное учение "Июльский шторм" - РИА Новости, 27.07.2025

Военно-морской флот завершил масштабное учение "Июльский шторм"

Военно-Морской Флот завершил проведение масштабного оперативного учения "Июльский шторм", сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 27.07.2025

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2025-07-27T13:50:00+03:00

россия

каспийская флотилия

северный ледовитый океан

каспийское море

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Военно-Морской Флот завершил проведение масштабного оперативного учения "Июльский шторм", сообщает Минобороны РФ."Сегодня, в День Военно-Морского Флота России, силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии завершили участие в оперативном учении "Июльский шторм", - говорится в сообщении.Отмечается, что учение проводилось в период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей.

https://ria.ru/20250727/vmf-2031730323.html

россия

северный ледовитый океан

каспийское море

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россия, каспийская флотилия, северный ледовитый океан, каспийское море