https://ria.ru/20250727/vmf-2031732066.html
Военно-морской флот завершил масштабное учение "Июльский шторм"
Военно-морской флот завершил масштабное учение "Июльский шторм" - РИА Новости, 27.07.2025
Военно-морской флот завершил масштабное учение "Июльский шторм"
Военно-Морской Флот завершил проведение масштабного оперативного учения "Июльский шторм", сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T13:33:00+03:00
2025-07-27T13:33:00+03:00
2025-07-27T13:50:00+03:00
россия
каспийская флотилия
северный ледовитый океан
каспийское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031731631_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6266bc8caae6d322fd3201169c076262.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Военно-Морской Флот завершил проведение масштабного оперативного учения "Июльский шторм", сообщает Минобороны РФ."Сегодня, в День Военно-Морского Флота России, силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии завершили участие в оперативном учении "Июльский шторм", - говорится в сообщении.Отмечается, что учение проводилось в период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей.
https://ria.ru/20250727/vmf-2031730323.html
россия
северный ледовитый океан
каспийское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031731631_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d75374e971081680c3e53cb6b6929129.jpg
Путин наблюдает за учениями ВМФ по ВКС
Путин наблюдает за учениями ВМФ по ВКС
2025-07-27T13:33
true
PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, каспийская флотилия, северный ледовитый океан, каспийское море
Россия, Каспийская флотилия, Северный Ледовитый океан, Каспийское море
Военно-морской флот завершил масштабное учение "Июльский шторм"
Военно-морской флот завершил масштабное оперативное учение "Июльский шторм"