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Военно-морской флот завершил масштабное учение "Июльский шторм" - РИА Новости, 27.07.2025
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13:33 27.07.2025 (обновлено: 13:50 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/vmf-2031732066.html
Военно-морской флот завершил масштабное учение "Июльский шторм"
Военно-морской флот завершил масштабное учение "Июльский шторм" - РИА Новости, 27.07.2025
Военно-морской флот завершил масштабное учение "Июльский шторм"
Военно-Морской Флот завершил проведение масштабного оперативного учения "Июльский шторм", сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T13:33:00+03:00
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россия
каспийская флотилия
северный ледовитый океан
каспийское море
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Военно-Морской Флот завершил проведение масштабного оперативного учения "Июльский шторм", сообщает Минобороны РФ."Сегодня, в День Военно-Морского Флота России, силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии завершили участие в оперативном учении "Июльский шторм", - говорится в сообщении.Отмечается, что учение проводилось в период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей.
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северный ледовитый океан
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Путин наблюдает за учениями ВМФ по ВКС
Путин наблюдает за учениями ВМФ по ВКС
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россия, каспийская флотилия, северный ледовитый океан, каспийское море
Россия, Каспийская флотилия, Северный Ледовитый океан, Каспийское море
Военно-морской флот завершил масштабное учение "Июльский шторм"

Военно-морской флот завершил масштабное оперативное учение "Июльский шторм"

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Военно-Морской Флот завершил проведение масштабного оперативного учения "Июльский шторм", сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня, в День Военно-Морского Флота России, силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии завершили участие в оперативном учении "Июльский шторм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что учение проводилось в период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей.
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13:24
 
РоссияКаспийская флотилияСеверный Ледовитый океанКаспийское море
 
 
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