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Пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии, заявил Путин
Пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2025
Пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии, заявил Путин
Пять бригад морской пехоты РФ будут преобразованы в дивизии в ближайшее время, две из них - уже в 2025 году, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T13:13:00+03:00
2025-07-27T13:13:00+03:00
2025-07-27T13:13:00+03:00
безопасность
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владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля - РИА Новости. Пять бригад морской пехоты РФ будут преобразованы в дивизии в ближайшее время, две из них - уже в 2025 году, заявил президент России Владимир Путин. Путин в воскресенье обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм" по видеосвязи. "В ближайшее время пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии, при этом две из них - уже в 2025 году", - сказал глава государства.
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии, заявил Путин
Путин: пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии