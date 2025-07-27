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Пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2025
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13:13 27.07.2025
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Пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии, заявил Путин
Пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2025
Пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии, заявил Путин
Пять бригад морской пехоты РФ будут преобразованы в дивизии в ближайшее время, две из них - уже в 2025 году, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T13:13:00+03:00
2025-07-27T13:13:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля - РИА Новости. Пять бригад морской пехоты РФ будут преобразованы в дивизии в ближайшее время, две из них - уже в 2025 году, заявил президент России Владимир Путин. Путин в воскресенье обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм" по видеосвязи. "В ближайшее время пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии, при этом две из них - уже в 2025 году", - сказал глава государства.
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии, заявил Путин

Путин: пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии

© Минобороны Российской Федерации ВМФ РФ
ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Минобороны Российской Федерации
ВМФ РФ . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля - РИА Новости. Пять бригад морской пехоты РФ будут преобразованы в дивизии в ближайшее время, две из них - уже в 2025 году, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в воскресенье обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм" по видеосвязи.
"В ближайшее время пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии, при этом две из них - уже в 2025 году", - сказал глава государства.
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БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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