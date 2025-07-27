https://ria.ru/20250727/vmf-2031729026.html

Пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии, заявил Путин

Пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2025

Пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии, заявил Путин

Пять бригад морской пехоты РФ будут преобразованы в дивизии в ближайшее время, две из них - уже в 2025 году, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T13:13:00+03:00

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безопасность

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля - РИА Новости. Пять бригад морской пехоты РФ будут преобразованы в дивизии в ближайшее время, две из них - уже в 2025 году, заявил президент России Владимир Путин. Путин в воскресенье обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм" по видеосвязи. "В ближайшее время пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии, при этом две из них - уже в 2025 году", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20250725/den_vmf-1959233813.html

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безопасность, россия, владимир путин