https://ria.ru/20250727/vmf-2031726994.html
Путин определил ключевую задачу ВМФ России
Путин определил ключевую задачу ВМФ России - РИА Новости, 27.07.2025
Путин определил ключевую задачу ВМФ России
Президент России Владимир Путин назвал ключевой задачей гарантированное обеспечение безопасности РФ, защиту суверенитета и национальных интересов страны,... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:56:00+03:00
2025-07-27T12:56:00+03:00
2025-07-27T13:18:00+03:00
россия
безопасность
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ключевой задачей гарантированное обеспечение безопасности РФ, защиту суверенитета и национальных интересов страны, подчеркнув, что огромная роль в этом отводится Военно-морскому флоту.Глава государства в воскресенье по видеосвязи обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм", которые проводятся с 23 июля."Наша ключевая задача - гарантированно обеспечить безопасность России, надежно защитить суверенитет и национальные интересы Родины. Огромная роль в этом принадлежит, отводится Военно-морскому флоту", - заявил Путин.
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Обращение Путина к участникам оперативных учений «Июльский шторм»
Владимир Путин обратился к участникам оперативных учений «Июльский шторм» по видеосвязи
2025-07-27T12:56
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россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
Путин определил ключевую задачу ВМФ России
Путин: ключевая задача ВМФ в гарантированном обеспечении безопасности РФ