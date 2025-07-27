Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал цель учений ВМФ - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 27.07.2025 (обновлено: 13:13 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/vmf-2031726890.html
Путин назвал цель учений ВМФ
Путин назвал цель учений ВМФ - РИА Новости, 27.07.2025
Путин назвал цель учений ВМФ
Президент России Владимир Путин назвал целью оперативных учений ВМФ решение комплекса нестандартных, приближенных к боевым оперативных и тактических задач, в... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:56:00+03:00
2025-07-27T13:13:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031159874_0:2:1181:666_1920x0_80_0_0_965b00950ba46a4832731df94e9ec6e6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал целью оперативных учений ВМФ решение комплекса нестандартных, приближенных к боевым оперативных и тактических задач, в том числе с учетом опыта специальной военной операции.Глава государства в воскресенье по видеосвязи обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм", которые проводятся с 23 июля."Основная цель учений - это детальная отработка действий частей и соединений флота при отражении нападения с моря, решение всего комплекса наиболее сложных, нестандартных, приближенных к боевым оперативных, тактических и других задач, в том числе с учётом опыта, полученного в ходе специальной военной операции", - заявил Путин.Он уточнил, что идёт отработка практических навыков оперативного состава всех уровней по управлению силами флота в условиях обстановки, приближённых к боевым."Проверяется слаженность экипажей кораблей, боевых расчётов морской авиации и береговых ракетных комплексов", - добавил президент РФ.Путин рассказал, что ВМФ детально отрабатывает действия частей и соединений флота при отражении нападения с моря."Основная цель учений – это детальная отработка действий частей и соединений Флота при отражении нападения с моря", - сказал Путин.Он отметил, что маневры одновременно проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Каспийского и Балтийского морей. В них задействовано более 150 кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, другая военная техника, а также свыше 15 тысяч личного состава.
https://ria.ru/20250726/patrushev-2031373290.html
https://ria.ru/20250725/den_vmf-1959233813.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031159874_145:0:1036:668_1920x0_80_0_0_32c1440e033f02f723aa0279c8a92ea2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин назвал цель учений ВМФ

Путин назвал целью учений ВМФ решение нестандартных задач с учетом опыта СВО

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУчения ВМФ "Июльский шторм"
Учения ВМФ Июльский шторм - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Учения ВМФ "Июльский шторм"
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал целью оперативных учений ВМФ решение комплекса нестандартных, приближенных к боевым оперативных и тактических задач, в том числе с учетом опыта специальной военной операции.
Глава государства в воскресенье по видеосвязи обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм", которые проводятся с 23 июля.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Николай Патрушев: ВМФ готов решительно отразить все угрозы России с моря
Вчера, 11:00
"Основная цель учений - это детальная отработка действий частей и соединений флота при отражении нападения с моря, решение всего комплекса наиболее сложных, нестандартных, приближенных к боевым оперативных, тактических и других задач, в том числе с учётом опыта, полученного в ходе специальной военной операции", - заявил Путин.
Он уточнил, что идёт отработка практических навыков оперативного состава всех уровней по управлению силами флота в условиях обстановки, приближённых к боевым.
«
"Проверяется слаженность экипажей кораблей, боевых расчётов морской авиации и береговых ракетных комплексов", - добавил президент РФ.
Путин рассказал, что ВМФ детально отрабатывает действия частей и соединений флота при отражении нападения с моря.
"Основная цель учений – это детальная отработка действий частей и соединений Флота при отражении нападения с моря", - сказал Путин.
Он отметил, что маневры одновременно проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Каспийского и Балтийского морей. В них задействовано более 150 кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, другая военная техника, а также свыше 15 тысяч личного состава.
День ВМФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
День ВМФ в 2025 году: история и традиции праздника
25 июля, 12:20
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала