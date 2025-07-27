https://ria.ru/20250727/vmf-2031726890.html

Путин назвал цель учений ВМФ

Путин назвал цель учений ВМФ - РИА Новости, 27.07.2025

Путин назвал цель учений ВМФ

Президент России Владимир Путин назвал целью оперативных учений ВМФ решение комплекса нестандартных, приближенных к боевым оперативных и тактических задач, в... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T12:56:00+03:00

2025-07-27T12:56:00+03:00

2025-07-27T13:13:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал целью оперативных учений ВМФ решение комплекса нестандартных, приближенных к боевым оперативных и тактических задач, в том числе с учетом опыта специальной военной операции.Глава государства в воскресенье по видеосвязи обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм", которые проводятся с 23 июля."Основная цель учений - это детальная отработка действий частей и соединений флота при отражении нападения с моря, решение всего комплекса наиболее сложных, нестандартных, приближенных к боевым оперативных, тактических и других задач, в том числе с учётом опыта, полученного в ходе специальной военной операции", - заявил Путин.Он уточнил, что идёт отработка практических навыков оперативного состава всех уровней по управлению силами флота в условиях обстановки, приближённых к боевым."Проверяется слаженность экипажей кораблей, боевых расчётов морской авиации и береговых ракетных комплексов", - добавил президент РФ.Путин рассказал, что ВМФ детально отрабатывает действия частей и соединений флота при отражении нападения с моря."Основная цель учений – это детальная отработка действий частей и соединений Флота при отражении нападения с моря", - сказал Путин.Он отметил, что маневры одновременно проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Каспийского и Балтийского морей. В них задействовано более 150 кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, другая военная техника, а также свыше 15 тысяч личного состава.

https://ria.ru/20250726/patrushev-2031373290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин