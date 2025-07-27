https://ria.ru/20250727/vmf-2031700773.html

Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ

Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ - РИА Новости, 27.07.2025

Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-Морского Флота и подписал приказ о праздновании этого знаменательного... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T09:25:00+03:00

2025-07-27T09:25:00+03:00

2025-07-27T09:54:00+03:00

безопасность

россия

андрей белоусов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031702340_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_59856eb4c2e881e93762c422dac85be6.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-Морского Флота и подписал приказ о праздновании этого знаменательного события в Вооруженных силах России, сообщило Минобороны РФ. Глава военного ведомства отметил, что личный состав Военно-Морского Флота демонстрирует верность воинскому долгу, действует четко и грамотно в ходе специальной военной операции. "Военные моряки всегда играли значимую роль в достижении побед над неприятелем, самоотверженно отстаивали национальные интересы нашей страны", - говорится в приказе Белоусова. Отмечается, что они внесли неоценимый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков, успешно выполняли сложные боевые задачи в борьбе с международным терроризмом. "И сегодня личный состав Военно-Морского Флота обеспечивает присутствие Российской Федерации в различных районах Мирового океана и безопасность морской деятельности, демонстрирует верность воинскому долгу, действует четко и грамотно в ходе специальной военной операции", - подчеркивается в приказе главы ведомства. Белоусов также выражает уверенность, что военнослужащие Военно-Морского Флота и в дальнейшем будут совершенствовать свои профессиональные навыки, способствовать укреплению обороноспособности государства. Особую признательность глава ведомства выразил ветеранам, "чья доблестная служба является примером для молодого поколения защитников Отечества".

https://ria.ru/20250727/putin-2031678366.html

https://ria.ru/20250725/den_vmf-1959233813.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Специальное видео Минобороны ко Дню Военно-Морского Флота Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-Морского Флота, сообщило Минобороны. В поздравлении он отметил, что моряки демонстрирует верность воинскому долгу, действует четко и грамотно в ходе спецоперации. Военные моряки всегда играли значимую роль в достижении побед над неприятелем, самоотверженно отстаивали национальные интересы нашей страны. Минобороны также выпустило специальное видео к празднику. 2025-07-27T09:25 true PT1M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, андрей белоусов