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Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ - РИА Новости, 27.07.2025
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09:25 27.07.2025 (обновлено: 09:54 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/vmf-2031700773.html
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ - РИА Новости, 27.07.2025
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-Морского Флота и подписал приказ о праздновании этого знаменательного... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T09:25:00+03:00
2025-07-27T09:54:00+03:00
безопасность
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-Морского Флота и подписал приказ о праздновании этого знаменательного события в Вооруженных силах России, сообщило Минобороны РФ. Глава военного ведомства отметил, что личный состав Военно-Морского Флота демонстрирует верность воинскому долгу, действует четко и грамотно в ходе специальной военной операции. "Военные моряки всегда играли значимую роль в достижении побед над неприятелем, самоотверженно отстаивали национальные интересы нашей страны", - говорится в приказе Белоусова. Отмечается, что они внесли неоценимый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков, успешно выполняли сложные боевые задачи в борьбе с международным терроризмом. "И сегодня личный состав Военно-Морского Флота обеспечивает присутствие Российской Федерации в различных районах Мирового океана и безопасность морской деятельности, демонстрирует верность воинскому долгу, действует четко и грамотно в ходе специальной военной операции", - подчеркивается в приказе главы ведомства. Белоусов также выражает уверенность, что военнослужащие Военно-Морского Флота и в дальнейшем будут совершенствовать свои профессиональные навыки, способствовать укреплению обороноспособности государства. Особую признательность глава ведомства выразил ветеранам, "чья доблестная служба является примером для молодого поколения защитников Отечества".
https://ria.ru/20250727/putin-2031678366.html
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Специальное видео Минобороны ко Дню Военно-Морского Флота
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-Морского Флота, сообщило Минобороны. В поздравлении он отметил, что моряки демонстрирует верность воинскому долгу, действует четко и грамотно в ходе спецоперации. Военные моряки всегда играли значимую роль в достижении побед над неприятелем, самоотверженно отстаивали национальные интересы нашей страны. Минобороны также выпустило специальное видео к празднику.
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безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ

Белоусов подписал приказ о праздновании Дня Военно-Морского Флота

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-Морского Флота и подписал приказ о праздновании этого знаменательного события в Вооруженных силах России, сообщило Минобороны РФ.
Глава военного ведомства отметил, что личный состав Военно-Морского Флота демонстрирует верность воинскому долгу, действует четко и грамотно в ходе специальной военной операции.
Путин поздравил моряков с Днем Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Путин поздравил моряков с Днем ВМФ
00:32
"Военные моряки всегда играли значимую роль в достижении побед над неприятелем, самоотверженно отстаивали национальные интересы нашей страны", - говорится в приказе Белоусова.
Отмечается, что они внесли неоценимый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков, успешно выполняли сложные боевые задачи в борьбе с международным терроризмом.
"И сегодня личный состав Военно-Морского Флота обеспечивает присутствие Российской Федерации в различных районах Мирового океана и безопасность морской деятельности, демонстрирует верность воинскому долгу, действует четко и грамотно в ходе специальной военной операции", - подчеркивается в приказе главы ведомства.
Белоусов также выражает уверенность, что военнослужащие Военно-Морского Флота и в дальнейшем будут совершенствовать свои профессиональные навыки, способствовать укреплению обороноспособности государства.
Особую признательность глава ведомства выразил ветеранам, "чья доблестная служба является примером для молодого поколения защитников Отечества".
День ВМФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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БезопасностьРоссияАндрей Белоусов
 
 
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