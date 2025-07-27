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Путин рассказал о наградах моряков за время спецоперации
Путин рассказал о наградах моряков за время спецоперации - РИА Новости, 27.07.2025
Путин рассказал о наградах моряков за время спецоперации
Более 50 тысяч матросов и офицеров ВМФ были удостоены высоких наград за время спецоперации, а 35 военных моряков получили звание Героя России, сообщил президент РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T00:08:00+03:00
2025-07-27T00:08:00+03:00
2025-07-27T00:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более 50 тысяч матросов и офицеров ВМФ были удостоены высоких наград за время спецоперации, а 35 военных моряков получили звание Героя России, сообщил президент РФ Владимир Путин. В России 27 июля отмечают День Военно-морского флота. В видеообращении по случаю Дня ВМФ глава государства отметил, что военные моряки и морские пехотинцы служат сегодня примером доблестного выполнения воинского долга в ходе специальной военной операции, сражаются дерзко и героически. "Мужество более чем 50 тысяч матросов и офицеров отмечено медалями и орденами, а 35 военных моряков удостоено звания Героя России", - сказал Путин.
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безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о наградах моряков за время спецоперации
Путин: более 50 тысяч матросов и офицеров ВМФ получили звания Героя России