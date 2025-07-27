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"Нужно отказаться". На Западе назвали условие прекращения огня на Украине - РИА Новости, 27.07.2025
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16:38 27.07.2025 (обновлено: 16:39 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/uslovie-2031761949.html
"Нужно отказаться". На Западе назвали условие прекращения огня на Украине
"Нужно отказаться". На Западе назвали условие прекращения огня на Украине - РИА Новости, 27.07.2025
"Нужно отказаться". На Западе назвали условие прекращения огня на Украине
Владимир Зеленский должен уйти ради прекращения украинского конфликта, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T16:38:00+03:00
2025-07-27T16:39:00+03:00
в мире
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туомас малинен
владимир зеленский
вооруженные силы украины
валерий залужный
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский должен уйти ради прекращения украинского конфликта, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Ради прекращения огня Зеленскому нужно отказаться от власти", — написал он.Кроме того, Малинен подчеркнул, что бывший главком ВСУ и нынешний посол Украины в Лондоне Валерий Залужный не подходит в качестве замены политика.Американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, в июле заявил, что на Украине готовится смена власти и Залужный может сместить Зеленского через несколько месяцев.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.
https://ria.ru/20250727/plan-2031753752.html
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в мире, украина, лондон, туомас малинен, владимир зеленский, вооруженные силы украины, валерий залужный
В мире, Украина, Лондон, Туомас Малинен, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный
"Нужно отказаться". На Западе назвали условие прекращения огня на Украине

Малинен: Зеленскому нужно отказаться от власти ради прекращения огня на Украине

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский должен уйти ради прекращения украинского конфликта, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
«
"Ради прекращения огня Зеленскому нужно отказаться от власти", — написал он.
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Кроме того, Малинен подчеркнул, что бывший главком ВСУ и нынешний посол Украины в Лондоне Валерий Залужный не подходит в качестве замены политика.
Американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, в июле заявил, что на Украине готовится смена власти и Залужный может сместить Зеленского через несколько месяцев.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.
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В миреУкраинаЛондонТуомас МалиненВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВалерий Залужный
 
 
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