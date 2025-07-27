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"Нужно отказаться". На Западе назвали условие прекращения огня на Украине

"Нужно отказаться". На Западе назвали условие прекращения огня на Украине - РИА Новости, 27.07.2025

"Нужно отказаться". На Западе назвали условие прекращения огня на Украине

Владимир Зеленский должен уйти ради прекращения украинского конфликта, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T16:38:00+03:00

2025-07-27T16:38:00+03:00

2025-07-27T16:39:00+03:00

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский должен уйти ради прекращения украинского конфликта, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Ради прекращения огня Зеленскому нужно отказаться от власти", — написал он.Кроме того, Малинен подчеркнул, что бывший главком ВСУ и нынешний посол Украины в Лондоне Валерий Залужный не подходит в качестве замены политика.Американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, в июле заявил, что на Украине готовится смена власти и Залужный может сместить Зеленского через несколько месяцев.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.

https://ria.ru/20250727/plan-2031753752.html

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в мире, украина, лондон, туомас малинен, владимир зеленский, вооруженные силы украины, валерий залужный