https://ria.ru/20250727/ukraina-2031812197.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.07.2025

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Винницкой, Житомирской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T23:45:00+03:00

2025-07-27T23:45:00+03:00

2025-07-27T23:45:00+03:00

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Винницкой, Житомирской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Житомирской области была объявлена в 23.02 мск, в Кировоградской – в 23.09 мск, в Винницкой – в 23.10 мск, в Николаевской – в 23.24 мск. Тревога также ранее была объявлена в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250727/vsu-2031780224.html

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в мире, россия, кировоградская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины