Рейтинг@Mail.ru
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:45 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/ukraina-2031812197.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.07.2025
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Винницкой, Житомирской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T23:45:00+03:00
2025-07-27T23:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
кировоградская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Винницкой, Житомирской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Житомирской области была объявлена в 23.02 мск, в Кировоградской – в 23.09 мск, в Винницкой – в 23.10 мск, в Николаевской – в 23.24 мск. Тревога также ранее была объявлена в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250727/vsu-2031780224.html
россия
кировоградская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, кировоградская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Кировоградская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины, включая Николаевскую, объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Винницкой, Житомирской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, тревога в Житомирской области была объявлена в 23.02 мск, в Кировоградской – в 23.09 мск, в Винницкой – в 23.10 мск, в Николаевской – в 23.24 мск.
Тревога также ранее была объявлена в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
ВСУ потеряли склад боеприпасов на участке у Константиновки в ДНР
Вчера, 18:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКировоградская областьУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала