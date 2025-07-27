https://ria.ru/20250727/ukraina-2031789094.html

Зеленский подписал указ о санкциях против 90 компаний в России

Зеленский подписал указ о санкциях против 90 компаний в России - РИА Новости, 27.07.2025

Зеленский подписал указ о санкциях против 90 компаний в России

Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о введении санкций против свыше 90 юридических лиц в России, связанных с добычей редкоземельных и редких металлов. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T20:04:00+03:00

2025-07-27T20:04:00+03:00

2025-07-27T20:04:00+03:00

в мире

россия

киев

владимир зеленский

сергей лавров

маргарита симоньян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_4240fdd0fb9ee8b90d087319b47238f7.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о введении санкций против свыше 90 юридических лиц в России, связанных с добычей редкоземельных и редких металлов. На сайте Зеленского опубликован указ о применении государственных санкций в отношении физических лиц и ряда компаний, однако списки конкретных субъектов к документу не прилагаются. "Санкционное решение сегодня – это наши санкции против российского военного производства. Применены ограничения против более 90 компаний, добывающих редкоземельные и редкие металлы, которые являются ключевыми для производства электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников", - пояснил Зеленский в своем Telegram-канале. Киевский режим не раз вводил санкции против РФ, однако они не имеют никаких практических последствий. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, санкции Киева против ряда российских политиков не требуют ответа. В свою очередь главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отмечала, что санкции Зеленского вызывают лишь смех.

https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014839508.html

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, маргарита симоньян