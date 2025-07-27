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Зеленский подписал указ о санкциях против 90 компаний в России
Зеленский подписал указ о санкциях против 90 компаний в России - РИА Новости, 27.07.2025
Зеленский подписал указ о санкциях против 90 компаний в России
Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о введении санкций против свыше 90 юридических лиц в России, связанных с добычей редкоземельных и редких металлов. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T20:04:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о введении санкций против свыше 90 юридических лиц в России, связанных с добычей редкоземельных и редких металлов. На сайте Зеленского опубликован указ о применении государственных санкций в отношении физических лиц и ряда компаний, однако списки конкретных субъектов к документу не прилагаются. "Санкционное решение сегодня – это наши санкции против российского военного производства. Применены ограничения против более 90 компаний, добывающих редкоземельные и редкие металлы, которые являются ключевыми для производства электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников", - пояснил Зеленский в своем Telegram-канале. Киевский режим не раз вводил санкции против РФ, однако они не имеют никаких практических последствий. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, санкции Киева против ряда российских политиков не требуют ответа. В свою очередь главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отмечала, что санкции Зеленского вызывают лишь смех.
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в мире, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, маргарита симоньян
В мире, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Маргарита Симоньян
Зеленский подписал указ о санкциях против 90 компаний в России
Украина ввела санкции против 90 добывающих редкие металлы российских компаний