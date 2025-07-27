https://ria.ru/20250727/ukraina-2031787351.html

Украина применила 18 пакетов санкций ЕС против российских юрлиц

Украина применила 18 пакетов санкций ЕС против российских юрлиц - РИА Новости, 27.07.2025

Украина применила 18 пакетов санкций ЕС против российских юрлиц

Украина применила 18 санкционных пакетов Евросоюза - ограничения вводятся против физических и юридических лиц, зарегистрированных в России, Китае, Иране и... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T19:47:00+03:00

2025-07-27T19:47:00+03:00

2025-07-27T19:47:00+03:00

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украина применила 18 санкционных пакетов Евросоюза - ограничения вводятся против физических и юридических лиц, зарегистрированных в России, Китае, Иране и других странах. "Утвердил новые санкционные решения... Все 18 пакетов санкций (ЕС - ред.) полностью синхронизированы и действуют на Украине. Сейчас из 18-го санкционного пакета применены ограничения, в частности, к структурам, связанным с российским теневым танкерным флотом. Также он касается 53 физических и юридических лиц - российских, китайских, иранских из других стран", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Уполномоченный Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил журналистам, что санкции введены против компаний и лиц, занимающихся добычей и переработкой редкоземельных металлов для производства БПЛА. Часть компаний связана с поставкой технологий военного назначения. "В 18-м пакете санкций ЕС мы идентифицировали 8 физических и 45 юридических лиц для синхронизации - в частности, компании из РФ, Китая, ОАЭ, Ирана и других", - приводит слова Власюка украинское агентство УНН. Санкции Украины против РФ включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.

https://ria.ru/20250725/nabiullina-2031448512.html

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в мире, украина, россия, китай, евросоюз