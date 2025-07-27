https://ria.ru/20250727/ukraina-2031782800.html

В Раде оценили ситуацию с рождаемостью на Украине

В Раде оценили ситуацию с рождаемостью на Украине - РИА Новости, 27.07.2025

В Раде оценили ситуацию с рождаемостью на Украине

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что на фоне крайне плохой демографической ситуации на Украине, связанной с оттоком молодежи, рождаемость в стране... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T18:58:00+03:00

2025-07-27T18:58:00+03:00

2025-07-27T18:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

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анна скороход

даниил гетманцев

верховная рада украины

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что на фоне крайне плохой демографической ситуации на Украине, связанной с оттоком молодежи, рождаемость в стране ниже смертности в десять раз. По словам Скороход, на Украине наблюдается "сумасшедший отток молодежи", но попытки удерживать ее не решат демографический вопрос. "Демография на сегодняшний день ужасная. Если вы посмотрите на цифры рождаемости и смертности, то разница просто в 10 раз. Это ужасно. И как ее восполнить, я не знаю, это будет большой вызов после окончания военного положения", - сказала Скороход в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online. Депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев 25 июля сообщал, что Украина не способна предоставить финансовые стимулы или льготы для возвращения граждан из-за границы. По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодежь уехала. Ураинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных, 18 июля сообщал, что смертность на Украине за первые шесть месяцев текущего года втрое превысила рождаемость. Как сообщают авторы публикации, за последние 10 лет рождаемость в стране снизилась в 2,2 раза, а соотношение один к трем между новорожденными и умершими в стране неизменно уже на протяжении пяти лет. По подсчетам ресурса, население Украины ежегодно сокращается более чем на 300 тысяч человек.

https://ria.ru/20250205/ukraina-1997454554.html

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в мире, украина, анна скороход, даниил гетманцев, верховная рада украины, оон