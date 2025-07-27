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"Россия приближается". На Западе предупредили о страшном ударе по Украине - РИА Новости, 27.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:30 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/ukraina-2031779367.html
"Россия приближается". На Западе предупредили о страшном ударе по Украине
"Россия приближается". На Западе предупредили о страшном ударе по Украине - РИА Новости, 27.07.2025
"Россия приближается". На Западе предупредили о страшном ударе по Украине
Российские военные скоро смогут нанесли масштабный удар по Украине, такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T18:30:00+03:00
2025-07-27T18:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
туомас малинен
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские военные скоро смогут нанесли масштабный удар по Украине, такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Россия приближается к тому моменту, когда она сможет уничтожить всю Украину с помощью обычного оружия. Никого из воинствующей толпы это, само собой, не волнует, потому что они либо всецело коррумпированы, либо настроены антигуманно", — считает он.В июне президент Владимир Путин рассказал, что Россия пыталась "склеить ситуацию" и решить вопрос с Украиной мирным путем, однако Киев постоянно отказывался от предложений Москвы остановиться.Российский лидер подчеркнул, что Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле. Кроме того, он отметил, что ВСУ не хватает военных на принципиальных участках фронта, а российская армия наступает по всей линии соприкосновения каждый день.
https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031774587.html
https://ria.ru/20250727/ukraina-2031745178.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Россия, Туомас Малинен, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Россия приближается". На Западе предупредили о страшном ударе по Украине

Малинен: Россия скоро сможет уничтожить всю Украину

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские военные скоро смогут нанесли масштабный удар по Украине, такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
"Россия приближается к тому моменту, когда она сможет уничтожить всю Украину с помощью обычного оружия. Никого из воинствующей толпы это, само собой, не волнует, потому что они либо всецело коррумпированы, либо настроены антигуманно", — считает он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Экс-премьер Украины раскрыл, кого испугался Зеленский
17:52
В июне президент Владимир Путин рассказал, что Россия пыталась "склеить ситуацию" и решить вопрос с Украиной мирным путем, однако Киев постоянно отказывался от предложений Москвы остановиться.
Российский лидер подчеркнул, что Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле. Кроме того, он отметил, что ВСУ не хватает военных на принципиальных участках фронта, а российская армия наступает по всей линии соприкосновения каждый день.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваРоссияТуомас МалиненВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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