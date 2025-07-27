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"Россия приближается". На Западе предупредили о страшном ударе по Украине
"Россия приближается". На Западе предупредили о страшном ударе по Украине - РИА Новости, 27.07.2025
"Россия приближается". На Западе предупредили о страшном ударе по Украине
Российские военные скоро смогут нанесли масштабный удар по Украине, такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T18:30:00+03:00
2025-07-27T18:30:00+03:00
2025-07-27T18:30:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские военные скоро смогут нанесли масштабный удар по Украине, такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Россия приближается к тому моменту, когда она сможет уничтожить всю Украину с помощью обычного оружия. Никого из воинствующей толпы это, само собой, не волнует, потому что они либо всецело коррумпированы, либо настроены антигуманно", — считает он.В июне президент Владимир Путин рассказал, что Россия пыталась "склеить ситуацию" и решить вопрос с Украиной мирным путем, однако Киев постоянно отказывался от предложений Москвы остановиться.Российский лидер подчеркнул, что Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле. Кроме того, он отметил, что ВСУ не хватает военных на принципиальных участках фронта, а российская армия наступает по всей линии соприкосновения каждый день.
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"Россия приближается". На Западе предупредили о страшном ударе по Украине
Малинен: Россия скоро сможет уничтожить всю Украину