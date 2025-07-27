https://ria.ru/20250727/ukraina-2031771598.html

Зеленский обсудил с Макроном обучение украинских пилотов

Зеленский обсудил с Макроном обучение украинских пилотов - РИА Новости, 27.07.2025

Зеленский обсудил с Макроном обучение украинских пилотов

Владимир Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном обучение украинских пилотов на истребителях... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T17:35:00+03:00

2025-07-27T17:35:00+03:00

2025-07-27T17:35:00+03:00

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном обучение украинских пилотов на истребителях Mirage-2000, также речь шла о дополнительных поставках ракет для зенитных батарей SAMP-T и систем ПВО Crotale. "Обсудили тренировку украинских пилотов на "Миражах" (Mirage-2000 - ред.). Очень ценим, что Франция будет продолжать их обучение", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, стороны также обсудили поставки Киеву дополнительных ракет для систем SAMP-T и Crotale. Зеленский заявил, что французская сторона выразила готовность финансировать производство украинских дронов всех типов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250311/mirage-2004274178.html

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