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Зеленский обсудил с Макроном обучение украинских пилотов - РИА Новости, 27.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:35 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/ukraina-2031771598.html
Зеленский обсудил с Макроном обучение украинских пилотов
Зеленский обсудил с Макроном обучение украинских пилотов - РИА Новости, 27.07.2025
Зеленский обсудил с Макроном обучение украинских пилотов
Владимир Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном обучение украинских пилотов на истребителях... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T17:35:00+03:00
2025-07-27T17:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
франция
владимир зеленский
эммануэль макрон
сергей лавров
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном обучение украинских пилотов на истребителях Mirage-2000, также речь шла о дополнительных поставках ракет для зенитных батарей SAMP-T и систем ПВО Crotale. "Обсудили тренировку украинских пилотов на "Миражах" (Mirage-2000 - ред.). Очень ценим, что Франция будет продолжать их обучение", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, стороны также обсудили поставки Киеву дополнительных ракет для систем SAMP-T и Crotale. Зеленский заявил, что французская сторона выразила готовность финансировать производство украинских дронов всех типов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250311/mirage-2004274178.html
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в мире, россия, украина, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Франция, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, НАТО
Зеленский обсудил с Макроном обучение украинских пилотов

Зеленский обсудил с Макроном обучение пилотов на истребителях Mirage-2000

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном обучение украинских пилотов на истребителях Mirage-2000, также речь шла о дополнительных поставках ракет для зенитных батарей SAMP-T и систем ПВО Crotale.
"Обсудили тренировку украинских пилотов на "Миражах" (Mirage-2000 - ред.). Очень ценим, что Франция будет продолжать их обучение", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, стороны также обсудили поставки Киеву дополнительных ракет для систем SAMP-T и Crotale. Зеленский заявил, что французская сторона выразила готовность финансировать производство украинских дронов всех типов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000 - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
СМИ сообщили Украине плохие новости об истребителях Mirage 2000
11 марта, 11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаФранцияВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронСергей ЛавровНАТО
 
 
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