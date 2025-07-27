https://ria.ru/20250727/ukraina-2031768565.html

В шести регионах Украины объявили воздушную тревогу

В шести регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.07.2025

В шести регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в шести регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T17:04:00+03:00

2025-07-27T17:04:00+03:00

2025-07-27T17:04:00+03:00

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в шести регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Сумской и Харьковской областях звучит более трех часов. В 16.33 мск тревога расширилась на Кировоградскую, Днепропетровскую, Черкасскую и Полтавскую области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250727/spetsoperatsiya-2031761060.html

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украина

харьковская область

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в мире, россия, украина, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины