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Рада рассмотрит законопроект о НАБУ и САП 31 июля - РИА Новости, 27.07.2025
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16:07 27.07.2025 (обновлено: 16:08 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/ukraina-2031756737.html
Рада рассмотрит законопроект о НАБУ и САП 31 июля
Рада рассмотрит законопроект о НАБУ и САП 31 июля - РИА Новости, 27.07.2025
Рада рассмотрит законопроект о НАБУ и САП 31 июля
Верховная рада рассмотрит законопроект Владимира Зеленского о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T16:07:00+03:00
2025-07-27T16:08:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
евгения кравчук
руслан стефанчук
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Верховная рада рассмотрит законопроект Владимира Зеленского о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) 31 июля, сообщила украинский парламентарий Евгения Кравчук. "Каникул нет у Верховной Рады во время военного положения – есть перерывы между заседаниями, они были в течение всего года. Очно есть дата заседания – 31 июля, четверг следующий. И очевидно, что Верховная рада должна принять решение, если с этим согласится профильный комитет, проголосовать за законопроект (Зеленского - ред.) за основу в целом", - сказала Кравчук в эфира телеканала "Мы - Украина". Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходили акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП. В четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине против подписанного им закона, лишающего независимости НАБУ и САП, заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств. Согласно документам на сайте Рады, законопроект был внесен в четверг. Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому. Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
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в мире, украина, владимир зеленский, евгения кравчук, руслан стефанчук, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Евгения Кравчук, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
Рада рассмотрит законопроект о НАБУ и САП 31 июля

Кравчук: Рада рассмотрит законопроект Зеленского о НАБУ и САП 31 июля

© Fotolia / dmitrydesigner Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Fotolia / dmitrydesigner
Верховная Рада Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Верховная рада рассмотрит законопроект Владимира Зеленского о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) 31 июля, сообщила украинский парламентарий Евгения Кравчук.
"Каникул нет у Верховной Рады во время военного положения – есть перерывы между заседаниями, они были в течение всего года. Очно есть дата заседания – 31 июля, четверг следующий. И очевидно, что Верховная рада должна принять решение, если с этим согласится профильный комитет, проголосовать за законопроект (Зеленского - ред.) за основу в целом", - сказала Кравчук в эфира телеканала "Мы - Украина".
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходили акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП.
В четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине против подписанного им закона, лишающего независимости НАБУ и САП, заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств. Согласно документам на сайте Рады, законопроект был внесен в четверг. Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.
Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЕвгения КравчукРуслан СтефанчукВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
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