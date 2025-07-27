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Киеву пообещали поставить партию оружия "беспрецедентных масштабов" - РИА Новости, 27.07.2025
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15:59 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/ukraina-2031754980.html
Киеву пообещали поставить партию оружия "беспрецедентных масштабов"
Киеву пообещали поставить партию оружия "беспрецедентных масштабов" - РИА Новости, 27.07.2025
Киеву пообещали поставить партию оружия "беспрецедентных масштабов"
Американо-немецкая компания Auterion поставит на Украину 33 тысячи беспилотных ударных комплектов, работающих на основе искусственного интеллекта, сообщил... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T15:59:00+03:00
2025-07-27T15:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сергей лавров
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Американо-немецкая компания Auterion поставит на Украину 33 тысячи беспилотных ударных комплектов, работающих на основе искусственного интеллекта, сообщил основатель и генеральный директор фирмы Лоренц Мейер в интервью Financial Times."Мы отправили тысячи. Теперь мы отправим десятки тысяч. &lt;…&gt; Это беспрецедентные масштабы. &lt;…&gt; То, что мы предлагаем, — это скачок вперед по сравнению с тем, что происходит на поле боя прямо сейчас. Мы переходим к нацеливанию и управлению роем беспилотников на основе ИИ", — заявил он.По словам Мейера, в основе этих комплектов лежат миниатюрные компьютеры Skynode, которые способны превратить дроны с ручным управлением в системы вооружения на базе искусственного интеллекта. Он утверждает, что такие системы невозможно заглушить с помощью средств радиоэлектронной борьбы и они могут отслеживать движущуюся цель на расстоянии до одного километра.Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будут платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". Он сказал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250726/postavki-2031612696.html
https://ria.ru/20250727/ukraina-2031745178.html
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в мире, украина, киев, сша, сергей лавров, дональд трамп, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Сергей Лавров, Дональд Трамп, НАТО, Россия
Киеву пообещали поставить партию оружия "беспрецедентных масштабов"

Директор Auterion пообещал Украине 33 тысячи ударных систем для дронов с ИИ

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Американо-немецкая компания Auterion поставит на Украину 33 тысячи беспилотных ударных комплектов, работающих на основе искусственного интеллекта, сообщил основатель и генеральный директор фирмы Лоренц Мейер в интервью Financial Times.
"Мы отправили тысячи. Теперь мы отправим десятки тысяч. <…> Это беспрецедентные масштабы. <…> То, что мы предлагаем, — это скачок вперед по сравнению с тем, что происходит на поле боя прямо сейчас. Мы переходим к нацеливанию и управлению роем беспилотников на основе ИИ", — заявил он.
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По словам Мейера, в основе этих комплектов лежат миниатюрные компьютеры Skynode, которые способны превратить дроны с ручным управлением в системы вооружения на базе искусственного интеллекта. Он утверждает, что такие системы невозможно заглушить с помощью средств радиоэлектронной борьбы и они могут отслеживать движущуюся цель на расстоянии до одного километра.
Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будут платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". Он сказал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАСергей ЛавровДональд ТрампНАТОРоссия
 
 
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