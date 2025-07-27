СМИ: нового премьера Украины списали со счетов
The Atlantic: на Украине не доверяют премьеру Свириденко, потому что она женщина
© AP Photo / Vadym SarakhanЮлия Свириденко
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Юлия Свириденко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. На Украине не верят в будущее Юлии Свириденко на посту премьер-министра, пишет The Atlantic.
"Свириденко получила одобрение парламента и возглавит правительство в период крайней неопределенности: Россия усиливает наступление, Европа пересматривает свои обязательства в сфере безопасности, а администрация (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа колеблется насчет дальнейшей поддержки. <…> Некоторые украинские и западные аналитики заранее убеждены, что Свириденко со своей задачей не справится — отчасти потому, что в их глазах она лишь креатура Владимира Зеленского", — говорится в публикации.
Биография Юлии Свириденко
15 июля, 14:31
Более того, издание отмечает, что на нового премьера Украины "посыпалась откровенно сексистская критика", поскольку женщинам редко когда доводилось возглавлять бывшие советские республики, и практически все они сталкивались с пренебрежительным отношением со стороны мужчин.
Верховная Рада 17 июля проголосовала за состав нового правительства. Дениса Шмыгаля, отправленного в отставку с поста премьера, назначили министром обороны Украины. Новым главой кабмина стала Юлия Свириденко.
Юлия Анатольевна Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове Украинской ССР (ныне Украина) в семье госслужащих. Ее отец руководил Черниговским территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины, а мать служила в аппарате областной администрации. После окончания вуза Свириденко работала в частном секторе. Была экономистом по финансовой работе украинско-андоррского совместного предприятия АО "АМП" (Киев). Позже – оценщиком Черниговского междугороднего бюро технической инвентаризации, заместителем директора ООО "Эко-Втор" (Киев). С начала 2010-х годов – на государственной службе.
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