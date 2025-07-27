Рейтинг@Mail.ru
СМИ: нового премьера Украины списали со счетов - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/ukraina-2031745178.html
СМИ: нового премьера Украины списали со счетов
СМИ: нового премьера Украины списали со счетов - РИА Новости, 27.07.2025
СМИ: нового премьера Украины списали со счетов
На Украине не верят в будущее Юлии Свириденко на посту премьер-министра, пишет The Atlantic. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T15:00:00+03:00
2025-07-27T15:00:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
денис шмыгаль
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029710320_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_7145efbc10833f6e00080db4dc0bfa4f.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. На Украине не верят в будущее Юлии Свириденко на посту премьер-министра, пишет The Atlantic."Свириденко получила одобрение парламента и возглавит правительство в период крайней неопределенности: Россия усиливает наступление, Европа пересматривает свои обязательства в сфере безопасности, а администрация (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа колеблется насчет дальнейшей поддержки. &lt;…&gt; Некоторые украинские и западные аналитики заранее убеждены, что Свириденко со своей задачей не справится — отчасти потому, что в их глазах она лишь креатура Владимира Зеленского", — говорится в публикации.Более того, издание отмечает, что на нового премьера Украины "посыпалась откровенно сексистская критика", поскольку женщинам редко когда доводилось возглавлять бывшие советские республики, и практически все они сталкивались с пренебрежительным отношением со стороны мужчин.Верховная Рада 17 июля проголосовала за состав нового правительства. Дениса Шмыгаля, отправленного в отставку с поста премьера, назначили министром обороны Украины. Новым главой кабмина стала Юлия Свириденко.Юлия Анатольевна Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове Украинской ССР (ныне Украина) в семье госслужащих. Ее отец руководил Черниговским территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины, а мать служила в аппарате областной администрации. После окончания вуза Свириденко работала в частном секторе. Была экономистом по финансовой работе украинско-андоррского совместного предприятия АО "АМП" (Киев). Позже – оценщиком Черниговского междугороднего бюро технической инвентаризации, заместителем директора ООО "Эко-Втор" (Киев). С начала 2010-х годов – на государственной службе.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250715/sviridenko-2029244343.html
https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031248357.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029710320_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_93f48538b45db0eb409fabf851ac3ce0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, денис шмыгаль, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины
СМИ: нового премьера Украины списали со счетов

The Atlantic: на Украине не доверяют премьеру Свириденко, потому что она женщина

© AP Photo / Vadym SarakhanЮлия Свириденко
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Юлия Свириденко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. На Украине не верят в будущее Юлии Свириденко на посту премьер-министра, пишет The Atlantic.
"Свириденко получила одобрение парламента и возглавит правительство в период крайней неопределенности: Россия усиливает наступление, Европа пересматривает свои обязательства в сфере безопасности, а администрация (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа колеблется насчет дальнейшей поддержки. <…> Некоторые украинские и западные аналитики заранее убеждены, что Свириденко со своей задачей не справится — отчасти потому, что в их глазах она лишь креатура Владимира Зеленского", — говорится в публикации.
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Биография Юлии Свириденко
15 июля, 14:31
Более того, издание отмечает, что на нового премьера Украины "посыпалась откровенно сексистская критика", поскольку женщинам редко когда доводилось возглавлять бывшие советские республики, и практически все они сталкивались с пренебрежительным отношением со стороны мужчин.
Верховная Рада 17 июля проголосовала за состав нового правительства. Дениса Шмыгаля, отправленного в отставку с поста премьера, назначили министром обороны Украины. Новым главой кабмина стала Юлия Свириденко.
Юлия Анатольевна Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове Украинской ССР (ныне Украина) в семье госслужащих. Ее отец руководил Черниговским территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины, а мать служила в аппарате областной администрации. После окончания вуза Свириденко работала в частном секторе. Была экономистом по финансовой работе украинско-андоррского совместного предприятия АО "АМП" (Киев). Позже – оценщиком Черниговского междугороднего бюро технической инвентаризации, заместителем директора ООО "Эко-Втор" (Киев). С начала 2010-х годов – на государственной службе.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Ну все, Зеленского наконец уберут. Это означает долгую тотальную войну
25 июля, 08:00
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала