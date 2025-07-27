https://ria.ru/20250727/ukraina-2031745178.html

СМИ: нового премьера Украины списали со счетов

СМИ: нового премьера Украины списали со счетов - РИА Новости, 27.07.2025

СМИ: нового премьера Украины списали со счетов

На Украине не верят в будущее Юлии Свириденко на посту премьер-министра, пишет The Atlantic. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T15:00:00+03:00

2025-07-27T15:00:00+03:00

2025-07-27T15:00:00+03:00

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денис шмыгаль

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. На Украине не верят в будущее Юлии Свириденко на посту премьер-министра, пишет The Atlantic."Свириденко получила одобрение парламента и возглавит правительство в период крайней неопределенности: Россия усиливает наступление, Европа пересматривает свои обязательства в сфере безопасности, а администрация (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа колеблется насчет дальнейшей поддержки. <…> Некоторые украинские и западные аналитики заранее убеждены, что Свириденко со своей задачей не справится — отчасти потому, что в их глазах она лишь креатура Владимира Зеленского", — говорится в публикации.Более того, издание отмечает, что на нового премьера Украины "посыпалась откровенно сексистская критика", поскольку женщинам редко когда доводилось возглавлять бывшие советские республики, и практически все они сталкивались с пренебрежительным отношением со стороны мужчин.Верховная Рада 17 июля проголосовала за состав нового правительства. Дениса Шмыгаля, отправленного в отставку с поста премьера, назначили министром обороны Украины. Новым главой кабмина стала Юлия Свириденко.Юлия Анатольевна Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове Украинской ССР (ныне Украина) в семье госслужащих. Ее отец руководил Черниговским территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины, а мать служила в аппарате областной администрации. После окончания вуза Свириденко работала в частном секторе. Была экономистом по финансовой работе украинско-андоррского совместного предприятия АО "АМП" (Киев). Позже – оценщиком Черниговского междугороднего бюро технической инвентаризации, заместителем директора ООО "Эко-Втор" (Киев). С начала 2010-х годов – на государственной службе.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250715/sviridenko-2029244343.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, денис шмыгаль, верховная рада украины