https://ria.ru/20250727/ukraina-2031736118.html
В Сумах прогремел новый взрыв
В Сумах прогремел новый взрыв - РИА Новости, 27.07.2025
В Сумах прогремел новый взрыв
Новый взрыв прогремел в воскресенье в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, информирует украинский телеканал... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T14:07:00+03:00
2025-07-27T14:07:00+03:00
2025-07-27T14:07:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в воскресенье в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, информирует украинский телеканал "Общественное". Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в Сумах. "Снова слышен взрыв в Сумах", - говорится в публикации Telegram-канала "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области воздушная тревога звучит с 13.45. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сумы, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумах прогремел новый взрыв
В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел новый взрыв